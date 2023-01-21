Про це повідомляє “Крим.Реалії”.
На світлинах видно, що на будівлях розміщують наліпки з надписами “Слава Україні”, “Z фашисти” “Z звірі” та “Росія ганьба”. За словами журналістів, їх розклеїли неподалік від російських військових баз.
Також на стінах крейдою учасники спротиву намалювали стилізований під нацистський хрест символ так званої “СВО” (спеціальної військової операції). Так війну в Україні називає Кремль.
Раніше на стовпах у різних районах Севастополя з’являлися листівки із зображенням жовтої стрічки — символу опору, які зривали співробітники комунальних служб.
- Протягом років Сполучені Штати наполягали на тому, що Крим все ще є частиною України. Проте адміністрація Байдена дотримувалася жорсткої лінії після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, відмовляючись надати Києву необхідну зброю для націлювання на Кримський півострів, який Москва використовує як базу для завдання ударів. Тепер ця лінія починає пом’якшуватися.