21 січня 2023 року в тимчасово окупованому Севастополі невідомі поширюють вулицями міста наліпки з антивоєнними та антиросійськими написами.

Про це повідомляє “Крим.Реалії”.

На світлинах видно, що на будівлях розміщують наліпки з надписами “Слава Україні”, “Z фашисти” “Z звірі” та “Росія ганьба”. За словами журналістів, їх розклеїли неподалік від російських військових баз.

Також на стінах крейдою учасники спротиву намалювали стилізований під нацистський хрест символ так званої “СВО” (спеціальної військової операції). Так війну в Україні називає Кремль.

Раніше на стовпах у різних районах Севастополя з’являлися листівки із зображенням жовтої стрічки — символу опору, які зривали співробітники комунальних служб.