Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ у Facebook.

Це трапилося близько опівночі в межах захисту держави від російського окупанта.

Ворожі цілі – вертоліт та штурмовик Су-25 – були збиті зенітним ракетним комплексом С-300 Повітряних Сил Збройних сил України було.

“Слава українським зенітникам!”, – наголосили у відомстві.