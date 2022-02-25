Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ у Facebook.
Це трапилося близько опівночі в межах захисту держави від російського окупанта.
Ворожі цілі – вертоліт та штурмовик Су-25 – були збиті зенітним ракетним комплексом С-300 Повітряних Сил Збройних сил України було.
“Слава українським зенітникам!”, – наголосили у відомстві.
- Нагадаємо, українські сили протиповітряної оборони збили ІЛ-76 з російськими десантниками на борту.
- Також головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний порадив, як зустрічати ворога у своєму місті: якщо ти можеш його нищити – роби це, якщо не можеш – передай інформацію про місцезнаходження військ окупанта українським військовим.