Слідча Державного бюро розслідувань, до якої сьогодні за рішенням суду повинні були здійснити привід на допит п'ятого президента Петра Порошенка, виявилася у відпустці.

Про це поінформував біля будівлі ДБР адвокат Порошенка – Ігор Головань.

Він підтвердив, що Шевченківський районний суд Києва, розглянувши справу про скасування незаконної постанови слідчої ДБР про відмову в закритті провадження, ухвалив рішення на користь Порошенка.

Іншу справу (про відвід самої слідчої Сергєєвої) не вдалося розглянути, оскільки вона виявилася у відпустці.

“Ми щойно з Шевченківського суду, який знаходиться в межах територіальної юрисдикції ДБР. Сьогодні повинні були розглядатися дві справи: перша про скасування незаконної постанови слідчої Сергєєвої про відмову в закритті провадження. А друга – про відвід слідчої Сергєєвої, оскільки вона є необ’єктивною і упередженою. З’ясувалося, що повинні відкласти друге провадження, оскільки слідча Сергєєва, до якої, до речі, незаконним рішенням Печерського суду повинні були здійснити привід, сьогодні у відпустці”, – наголосив адвокат.

Головань уточнив, що розгляд справи про відвід слідчої відклали на 16 березня.

“Розгляд справи про відвід слідчої Сергєєвої відкладено на 16 березня на 12:00. Сподіваюся, що вона все-таки з’явиться, оскільки сьогодні ми до неї приїхали, а вона до нас в Шевченківський суд ні”, – заявив адвокат.

Головань додав, що сьогодні має бути допит у справі про призначення суддів Конституційного суду, “тобто того, що стосується конституційних повноважень президента”.

Після виборів пройшов вже майже рік, а жодне звинувачення проти Петро Порошенко не підтверджено. Це виявилося безпідставною брехнею. Проти п’ятого президента було сфабриковано близько 15 справ. За вказівкою Офісу Зеленського правоохоронні органи старанно риють, намагаючись щось знайти. Але жодних злочинів немає. Все більше людей розуміють, що президент Петро Порошенко діяв у чіткій відповідності із Конституцією й іншими законами України. Щодо цього заведені ці справи? Щодо Мінських угод, що дозволили зупинити російський наступ і дали нам дорогоцінний час для розбудови армії. Щодо націоналізації “Приватбанку”, коли були врятовані гроші мільйонів вкладників, а Україна врятована від фінансового колапсу. Щодо наказу про контрнаступ внаслідок якого було звільнено дві третини окупованого Донбасу. Щодо наказів, що направлені на збереження територіальної цілісності і суверенітету України у Керченській протоці. Все вказує на політичну вмотивованість справ проти Петра Порошенка. Народні депутати нашої фракції зібралися перед ДБР, щоб підтримати свого лідера. Опубліковано Європейська Солідарність Четвер, 27 лютого 2020 р.

Варто відзначити, що в Держбюро розслідувань допускали силовий привід Петра Порошенка на допит. Згодом Печерський суд Києва дозволив ДБР здійснити примусовий привід експрезидента на допит 28 лютого. Відповідний документ публікували ЗМІ.

Адвокати Порошенка оскаржили рішення суду про силовий привід на допит в ДБР.

Напередодні Порошенко оприлюднив відеозвернення, в якому заявив, що прийде на допит в п’ятницю, 28 лютого, незважаючи на те, що він вважає справи проти нього політично мотивованими.