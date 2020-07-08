Керівник групи слідчих Держбюро розслідувань у "справах Порошенка" Олег Корецький заявив про тиск з боку його керівника — першого заступника директора ДБР Олександра Бабікова. Він передбачає, що сьогодні, після цієї заяви, його можуть звільнити.

Про це Корецький заявив в інтерв’ю “Прямому”, “Цензор.НЕТ”, “Главкому”.

Корецький розповів, що півтора місяця тому Бабіков і керівник головного слідчого управління Максим Борчаковський вимагали викликати п’ятого президента Петра Порошенка щодо “всіх кримінальних проваджень”.

“Я три місяці тому вже почав наполягати, що давайте будемо приймати рішення в окремих справах, закривати виробництво. Тому що вже будь-які відомі терміни порушуються. Тоді, я так розумію, що став їм неугодний, і вони мені кажуть: “Ми тебе тут не бачимо, йди!”. Я сказав, що не буду сам звільнятися. У відповідь: “Тоді ми тебе будемо скорочувати”. Кажу: “Спробуйте, скорочуйте, будемо судитися”, – розповів він.

Корецький заявив, що не попереджав керівництво ДБР про те, що зробить заяву щодо справ Порошенка.

“Вони сказали, що не бачать мене на посаді, хоча я вважаю, що вони просто бояться правди. Це така політика подвійних стандартів”, – додав він.

За його словами, в березні з ДБР звільнили 20-25 слідчих, і на його думку, ті потім знову відновляться, тому що звільнення “було незаконним”.

“Зараз стоїть питання переатестації слідчих, тобто переведення їх з посади держслужбовця на посаду в правоохоронних органах. І слідчі зараз під прицілом. Там зараз атмосфера дуже негативна, тому що всі бояться”, – підкреслив він.

Корецький передбачає, що сьогодні може бути його останній робочий день у ДБР. За словами чиновника, причиною звільнення може бути його публічність. Він прогнозує обшуки й навіть затримання. У разі звільнення Корецький буде домагатися відновлення на посаді.

“У зв’язку з законними діями, або незаконними, або з прогулами, не знаю. Це питання до них. Ясно, що це рішення буде незаконним, ясно, що його я буду оскаржувати через суд. Щодо їх наступних дій, то вони можуть і обшуки прийти до мене проводити, можуть затримати. Це такі люди”, – сказав слідчий ДБР.

У ДБР заявили, що керівник слідчої групи Олег Корецький звільняється нібито через факти зливу службової інформації у кримінальних провадженнях.

“Один зі співробітників Державного бюро розслідувань анонсував своє інтерв’ю з викриттями діяльності керівництва ДБР. Зрозуміло, що все це спекуляції, оскільки, Олег Корецький планує звільнятися з Бюро”, – заявили в ДБР.

У бюро заявили, що Корецький звільняється нібито через факти “зливу” службової інформації у кримінальних виробництвах, що знайшло своє підтвердження під час службового розслідування з застосуванням поліграфа.

“Повідомляємо, що даний працівник керував групами слідчих, які розслідували всі провадження стосовно п’ятого президента Порошенка з травня 2019 і особисто за своїм підписом, неодноразово звертався до прокурорів з проханням погодити підозру колишньому високопоставленому чиновнику”, – пишуть в пресслужбі.

Як визнали в ДБР, дані проєкти підозр неодноразово поверталися Офісом генерального прокурора на доопрацювання, через що результати розслідувань тривалий час були відсутні.