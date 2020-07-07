Заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов заявив, що під час розслідування авіакатастрофи літака МАУ біля Тегерана (Іран) українські слідчі фактично не мають доступу до місця аварії і свідків.

Про це він розповів в інтерв’ю виданню “Укрінформ”.

“Зараз ми фактично ведемо розслідування при нестачі доступу до місця скоєння злочину і його наслідків, без доступу до свідків трагедії і навіть при мовчазній тиші про створення міжнародної слідчої групи з боку Ірану. Тобто в таких же умовах, як щодо окупованих територій Криму і Донбасу, при обмеженому доступі”, – зазначив Мамедов.

За його словами, Україна все ще чекає відповіді від Ірану на чотири запити про міжнародну правову допомогу, які були направлені цій країні ще в перші місяці після трагедії. Це запити: про передачу “чорних скриньок” для безпечного вилучення з них інформації; надання відомостей іранською стороною про стан їхнього кримінального розслідування та встановлення причетних осіб до вчиненого злочину, кваліфікації їхніх дій; проведення разом з Україною спільного кримінального розслідування.

Мамедов нагадав, що Іран погодився направити “чорні скриньки” збитого літака до Франції. Очікується, що це відбудеться наприкінці липня.

Мамедов уточнив, що експертиза самописців дасть відповіді на головні питання щодо катастрофи.

“Наприклад, чому країна, територія якої підпадає під ознаки конфлікту й веде активні воєнні дії, не вживає достатніх заходів для безпечного авіасполучення цивільних суден? Або чому не прийнято рішення про закриття повітряного простору над зоною конфлікту чи бодай не обмежено польоти на певній висоті або місцевості?.. У цьому контексті в українських компетентних органів викликає сумніви версія ненавмисної людської помилки під час операції протиракетної оборони, яку озвучив та дотримується Іран”, – наголосив він.

Наразі також аналізується інформація про рейси, які передували вильоту Боїнга-737 (літака МАУ) з аеропорту Тегерана, останні вильоти літаків МАУ. Вивчаються дані з космічних апаратів, які могли зафіксувати обставини катастрофи.