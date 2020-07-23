Відповідний наказ, датований 21 липня, є в розпорядженні #Букв.
Корецький з 23 липня звільнений з посади начальника третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами.
В якості причини звільнення вказано “скорочення посади державної служби внаслідок зміни штатного розпису”.
Наказ підписав виконуючий обов’язки директора ДБР Олександр Соколов.
Як відомо, 8 липня керівник слідчої групи Державного бюро розслідувань Олег Корецький повідомив, що на нього чинився тиск з метою відкриття кримінальних проваджень проти п’ятого президента Петра Порошенка. Він уточнив, що тиск почався після приходу нового керівництва Бюро – “харківської групи” (мається на увазі, зокрема, генпрокурор Ірина Венедіктова, яка раніше очолювала ДБР, і Олександр Соколов).
“Однозначно вже місяці три тиск здійснюється… Дійшло до того, що орієнтовно в березні, квітні вони в зв’язку з тим, що я наполягав, що потрібно приймати рішення про закриття кримінальних проваджень, де ми не вбачаємо складу злочину, у мене почали забирати ці провадження. Тобто у моїх слідчих забрали провадження, щоб не вони розслідували, а інші”, – наголошував Корецький.
Він також відзначав, що у генерального прокурора Венедіктової і зараз є стовідсотковий вплив на “харківську команду” ДБР – Олександра Бабікова та Олександра Соколова.
Корецький припускав, що після таких заяв його можуть звільнити.
- Олег Корецький в інтерв’ю ЗМІ повідомляв, що фактичне керівництво Державного бюро розслідувань в особі Олександра Бабікова чинило тиск на слідчих з метою арешту телеканалу “Прямий”.
- 9 липня Олег Корецький виступив на прес-конференції і перерахував кримінальні провадження, фігурантом яких є п’ятий президент Петро Порошенко і які є безперспективними. За словами слідчого, 80% проваджень проти Порошенка потрібно закрити, в тому числі про Томос та підписання Мінських домовленостей.
- Олег Корецький відзначав, що кримінальне провадження, відкрите проти Петра Порошенка за фактом проходження українських військових кораблів через Керченську протоку в листопаді 2018 року, не матиме перспектив в суді.