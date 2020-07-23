Слідчого Державного бюро розслідувань Олега Корецького, який заявив про тиск у справах проти п'ятого президента України Петра Порошенка, звільнили з ДБР.

Відповідний наказ, датований 21 липня, є в розпорядженні #Букв.

Корецький з 23 липня звільнений з посади начальника третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами.

В якості причини звільнення вказано “скорочення посади державної служби внаслідок зміни штатного розпису”.

Наказ підписав виконуючий обов’язки директора ДБР Олександр Соколов.

Як відомо, 8 липня керівник слідчої групи Державного бюро розслідувань Олег Корецький повідомив, що на нього чинився тиск з метою відкриття кримінальних проваджень проти п’ятого президента Петра Порошенка. Він уточнив, що тиск почався після приходу нового керівництва Бюро – “харківської групи” (мається на увазі, зокрема, генпрокурор Ірина Венедіктова, яка раніше очолювала ДБР, і Олександр Соколов).

“Однозначно вже місяці три тиск здійснюється… Дійшло до того, що орієнтовно в березні, квітні вони в зв’язку з тим, що я наполягав, що потрібно приймати рішення про закриття кримінальних проваджень, де ми не вбачаємо складу злочину, у мене почали забирати ці провадження. Тобто у моїх слідчих забрали провадження, щоб не вони розслідували, а інші”, – наголошував Корецький.

Він також відзначав, що у генерального прокурора Венедіктової і зараз є стовідсотковий вплив на “харківську команду” ДБР – Олександра Бабікова та Олександра Соколова.

Корецький припускав, що після таких заяв його можуть звільнити.