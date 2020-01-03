У Києві триває слідчий експеримент у справі про вбивства Павла Шеремета. Підозрювану водять маршрутом передбачуваних убивць, прив'язаною ланцюгом до поліціянта.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Як повідомлялося раніше, сьогодні, 2 січня, правоохоронці проводять слідчий експеримент у справі про вбивство Павла Шеремета.

Під час експерименту правоохоронці відтворюють події ночі перед вбивством журналіста. Зокрема, маршрут чоловіки та жінки, яких зафіксували камери відеоспостереження біля автомобіля журналіста у момент прикріплення вибухівки до автомобіля Шеремета та поблизу місця злочину.

На місці перебувають підозрювана Юлія Кузьменко та її адвокат Владислав Добош. Підозрювана, прив’язана ланцюгом до поліціянта, проходить під камерами відеоспостереження за маршрутом ймовірних вбивць журналіста, в одязі, схожому на той, що був на жінці, яку зафіксували камери відеоспостереження.

Слідчий експеримент із Кузьменко Справа Шеремета: зараз, на вул, Франка, слідство проводить експеримент за участю Юлії Кузьменко. Її водять на ланцюгу 🤷🏻‍♂️Адвокат заявив, що дії слідчих є незаконними. Gepostet von Буквы am Donnerstag, 2. Januar 2020

Через те, що захисники підозрюваного Андрія Антоненка не були сповіщені про проведення експерименту заздалегідь, вони не змогли бути присутніми. Антоненку запропонували безкоштовного адвоката, від якого він відмовився, як і від участі в експерименті без своїх захисників.

Адвокат Добош наголосив, що експеримент є неповним, оскільки присутня лише одна людина з двох. Він зможе бути використаний лише для порівняння ходи однієї підозрюваної.

Також він зазначив, що проведенню експерименту заважає й те, що на вулиці холодно, а для експерименту Юлію Кузьменко одягли в літній одяг.

“Це сковує ходіння, необхідно, щоб вона могла відігрітися”, — сказав він.

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На місце проведення експерименту приїхали адвокат Андрія Антоненка Станіслав Кулик та юрист Масі Найєм. Чи братиме участь в експерименті Андрій Антоненко — залишається невідомим.

Нагадаємо, 12 грудня співробітники Національної поліції затримали фігурантів справи про вбивство в 2016 році журналіста Павла Шеремета. В ніч на 14 грудня Печерський районний суд Києва заарештував на два місяці без права на заставу військового і музиканта Андрія Антоненка (нік Riffmaster). Його підозрюють в організації вбивства.

Також заарештували на 2 місяці Юлію Кузьменко, яка нібито прикріпила вибуховий пристрій до автомобіля Павла Шеремета. Яну Дугарь, яка, як вважає слідство, вела розвідку біля місця злочину, помістили під цілодобовий домашній арешт.