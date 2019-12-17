Прокуратура міста Києва встановила організатора замаху на вбивство депутата В'ячеслава Соболєва, в результаті якого загинув його трирічний син.

Про це повідомили в прес-службі відомства.

У прокуратурі заявили, що причетним до організації злочину вважають 25-річного росіянина, який залучив як виконавця 20-річного бійця АТО, який раніше мав досвід участі в бойових діях, будучи снайпером.

Організатор познайомився з виконавцем на території проведення операції Об’єднаних сил в Донецькій області.

У столиці вони особисто зустрілися в одному з торгово-розважальних центрів, де 20-річному хлопцю запропонували 40 тисяч доларів за вбивство депутата Соболєва. Той погодився.

Для реалізації злочинного плану організатор передав снайперу інформацію про потерпілого, розповівши про його спосіб життя, надавши його адресу проживання, роботи і так далі. Також організатор надав снайперу вогнепальну зброю, забезпечив транспортним засобом і покрив інші витрати, в тому числі оренду гаража, де зберігалося знаряддя вбивства.

Всі інструкції організатор повідомляв снайперу через Telegram, а сам виїхав за кордон напередодні злочину, щоб забезпечити собі алібі.

Снайпер заручився допомогою ще однієї людини. Вони разом вибрали майданчик біля ресторану в центрі столиці, як місце злочину.

Увечері 1 грудня депутат разом з дружиною і трирічним сином сіли в автомобіль. Як тільки вони від’їхали, снайпер вистрілив, смертельно поранивши хлопчика.

“На підставі зібраних під час слідства доказів прокуратура міста Києва погодила повідомлення про підозру 25-річному уродженцю Російської Федерації в організації замовного вбивства за ч. 2 ст. 15 п.11,12 ч.2 ст.115 КК України. Зараз вирішується питання про оголошення його в міжнародний розшук. Робота щодо встановлення замовника злочину триває”, – пояснили в прокуратурі.

Нагадаємо, депутат Київської обласної ради В’ячеслав Соболєв назвав прізвища людей, яких підозрює у вбивстві свого 3-річного сина.

Зокрема, Соболєв звинуватив в причетності до вбивства суддів Віктора Татькова та Артура Ємельянова, адвоката Руслана Брославського та позаштатного судового помічника Павла Маліка. За його словами, до трагедії також можуть бути причетні Микола Будинка, Євгенія Бурум, Михайло Іванюк. Крім того, депутат Київради назвав також прізвище народного депутата Верховної Ради 8-го скликання Олександра Грановського, як людини, яка може знати про обставини вбивства.

1 грудня у центрі Києва, на перехресті вулиць Тарасівської та Льва Толстого, невідомі обстріляли автомобіль Range Rover В’ячеслава Соболєва. У салоні знаходилася його дитина, хлопчик трьох років, який помер у машині швидкої допомоги від отриманих травм.