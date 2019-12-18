Про це передає агентство “Інтерфакс–Україна“.
Уточнюється, що ТОВ “Оператор ГТС України“ керуватиме газотранспортною системою країни з початку 2020 року.
Цього тижня відбудеться наступний етап переговорів з російським “Газпромом“ про продовження транзиту газу в 2020 році, як заявив генеральний директор ОГТСУ Сергій Макогон.
Також Макогон повідомив, що відносини між компаніями останнім часом значно поліпшилися, оскільки ще зовсім недавно “Газпром“ не допускав експертів українського оператора на ГВС “Суджа“.
- Раніше повідомлялося, що під час газових переговорів між російською та українською сторонами в рамках “нормандського саміту” в Парижі була досягнута тільки домовленість “продовжувати домовлятися”.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що за підсумками зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним можна з більшою ймовірністю говорити про підписання контракту на транзит газу на термін до 10 років.