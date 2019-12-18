Стало відомо, коли відбудеться наступний раунд двосторонніх перемовин між новим оператором ГТС України і російським "Газпромом".

Про це передає агентство “Інтерфакс–Україна“.

Уточнюється, що ТОВ “Оператор ГТС України“ керуватиме газотранспортною системою країни з початку 2020 року.

Цього тижня відбудеться наступний етап переговорів з російським “Газпромом“ про продовження транзиту газу в 2020 році, як заявив генеральний директор ОГТСУ Сергій Макогон.

Також Макогон повідомив, що відносини між компаніями останнім часом значно поліпшилися, оскільки ще зовсім недавно “Газпром“ не допускав експертів українського оператора на ГВС “Суджа“.