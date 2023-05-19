Джерело: Центр протидії корупції.

У ЦПК вважають, що це Сталося, доки увага багатьох людей була прикута до викриття багатомільйонної корупції у Верховному Суді. Припускається, що це може бути лише збігом.

Рішення Задорожної суперечить ухвалі слідчої судді Мовчан, яка місяць тому залишила Насірова під вартою до 5 червня із заставою у 523 млн грн. Також слідча суддя Мовчан вказала, що сума у 523 млн грн може забезпечити належну поведінку Насірова. Вона дійшла висновку, що 523 млн грн не є непомірним для ексголови ДФС.

Крім того, захист подавав клопотання про зміну запобіжного заходу на нічний домашній арешт, а не про зменшення застави.



“Цікаво, куди поділася слідча суддя Мовчан? Припускаємо, що за класикою у неї була відпустка або відрядження і те, що саме в цей час захист подав клопотання про зміну запобіжки, банальний збіг обставин”, — йдеться у повідомленні ЦПК

Станом на вечір 19 травня Насіров все ще залишається в СІЗО. Його підозрюють у ймовірному одержанні понад 722 млн грн неправомірної вигоди. На посаді голови Державної фіскальної служби він перебував до 3 березня 2017 року. 2 березня 2017 року його відсторонили від посади.