Джерело: Центр протидії корупції.
У ЦПК вважають, що це Сталося, доки увага багатьох людей була прикута до викриття багатомільйонної корупції у Верховному Суді. Припускається, що це може бути лише збігом.
Рішення Задорожної суперечить ухвалі слідчої судді Мовчан, яка місяць тому залишила Насірова під вартою до 5 червня із заставою у 523 млн грн. Також слідча суддя Мовчан вказала, що сума у 523 млн грн може забезпечити належну поведінку Насірова. Вона дійшла висновку, що 523 млн грн не є непомірним для ексголови ДФС.
Крім того, захист подавав клопотання про зміну запобіжного заходу на нічний домашній арешт, а не про зменшення застави.
“Цікаво, куди поділася слідча суддя Мовчан? Припускаємо, що за класикою у неї була відпустка або відрядження і те, що саме в цей час захист подав клопотання про зміну запобіжки, банальний збіг обставин”, — йдеться у повідомленні ЦПК
Станом на вечір 19 травня Насіров все ще залишається в СІЗО. Його підозрюють у ймовірному одержанні понад 722 млн грн неправомірної вигоди. На посаді голови Державної фіскальної служби він перебував до 3 березня 2017 року. 2 березня 2017 року його відсторонили від посади.
- Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили на махінаціях колишнього голову Державної фіскальної служби, його радника та власника агрохолдингу. Всім вже повідомили про підозру за неправомірне одержання вигоди у розмірі понад 722 млн грн.
- В американських ЗМІ пишуть, що колишній голова Державної фіскальної служби Роман Насіров допомагав у фінансуванні нерухомості Льва Парнаса.
- Затримання керівника ДФС Романа Насірова стало однією з перших резонансних справ НАБУ. А присутність прізвища Онищенка додавала їй додаткових балів інтересу. Але справа застрягла в суді, так що вже й сам Насіров став шукати способів пришвидшити процес. І ось тепер справу в турборежимі розглядає Вищий антикорупційний суд. Який за три засідання вже дійшов до допиту свідків. Як відбувався допит у справі попередника Насірова Ігоря Білоуса стежили Букви.