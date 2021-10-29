Слідчі ДБР пошкодили катери «Кузні на Рибальському» — керівництво заводу

Про це повідомило керівництво “Кузні на Рибальському” у коментарі “5 каналу”.

Як наголошує “Кузня”, після проведення процесуальних дій, слідчі повернули один з десантно-штурмових катерів заводу з ознаками ушкоджен. Інше судно представники ДБР не могли нормально пришвартувати та працівникам фабрики довелося його рятувати.

Також на виробництві надали хронологію подій:

23 жовтня катер “Станіслав” вивели в море без здавальної команди заводу. Після повернення судна під час швартування катер зазнав пошкоджень. Зокрема, було пошкоджено конструкцію кормового майданчика огородження водометів. Фахівці заводу констатували, що необхідний ремонт – вони склали акт, де вказали перелік завданих пошкоджень.

катер “Станіслав” вивели в море без здавальної команди заводу. Після повернення судна під час швартування катер зазнав пошкоджень. Зокрема, було пошкоджено конструкцію кормового майданчика огородження водометів. Фахівці заводу констатували, що необхідний ремонт – вони склали акт, де вказали перелік завданих пошкоджень. 28 жовтня співробітники ДБР вивели в море ще один катер для проведення слідчого експерименту, але також не змогли нормально пришвартувати. Фахівцям “Кузні” довелося втрутитися та допомогти слідчим ДБР пришвартувати судно, аби убезпечити і його, і людей, які перебували на його борту.

“Кузня” також надала відео, на якому видно процес швартування, під час якого один з чоловіків на судні впав у воду. Люди на катері перебували без рятувальних жилетів.

Також на виробництві повідомили, що працівники ДБР замінили запасну частину на катері без залучення спеціалістів “Кузні на Рибальському”.

За словами представника заводу, спеціалісти “Кузні” не змогли оглянути технічний стан катера – на нього накладений арешт. Керівництво також зауважило, що ДБР залучило до слідчих дій співробітників, які не мають відповідної професійної підготовки та необхідних навичок для управління суднами такого класу.

“Використання непідготовленої команди та самовільна заміна запасних частин означає, що слідство спотворює технічні характеристики суден. Всі ці обставини дають підстави сумніватися не лише в професійності, а й у неупередженості слідства”, – переконані на підприємстві.

Справа “Кузні на Рибальському”

Державне бюро розслідувань підозрює генерала та колишнього заступника міністра оборони Ігоря Павловського, двох колишніх очільників департаменту Міноборони, а також голову правління підприємства “Кузня на Рибальському” Валерія Шандру у змові та організації постачання армії у 2016-2018 роках “військової техніки низької якості”. Йдеться про бойові катери та автомобілі невідкладної медичної допомоги, які за даними ДБР не відповідали встановленим вимогам і не можуть використовуватися у Збройних силах. У ДБР стверджують, що така “схема завдала державі збитків на суму понад 475 млн гривень”.

7 червня 2021 року Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Валерію Шандрі, директору заводу “Кузня на Рибальському”. Суд заарештував його на 60 діб з можливістю внести заставу у 44 мільйони гривень.

12 липня Печерський суд задовольнив клопотання слідчих і узяв генерала Павловського під варту на два місяці з альтернативною заставою в понад 475 мільйонів гривень. 2 серпня апеляційний суд зменшив заставу до 50 млн.

Нардеп від “Європейської Солідарності” Ростислав Павленко зазначив, що сума застави в понад 400 млн – це тортури. На переконання нардепки “ЄС” Вікторії Сюмар, завеликі суми застави у справі “Кузні на Рибальському” є свідченням політичної мотивації справи й порушенням прав людини.