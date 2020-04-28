Про це повідомила пресслужба ДБР.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 31 грудня 2016 року під час конфлікту Пашинський з власної вогнепальної зброї (пістолета марки “Glock 19”) вистрілив в ногу потерпілому. Унаслідок пострілу громадянин отримав вогнепальний осколковий перелом стегневої кістки лівої ноги, що в результаті призвело до настання інвалідності та, згідно з висновком судово-медичної експертизи, є тяжким тілесним ушкодженням.
Наразі слідчі повідомили про завершення досудового розслідування стороні захисту, а також надали доступ до його матеріалів адвокатам. Після виконання вимог, передбачених статтею 290 КПК України, обвинувальний акт буде скеровано до суду.
Зазначається, що у разі доведення вини, Пашинському загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.
- У жовтні слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру народному депутату 8 скликання Сергію Пашинському в нанесенні тяжкого тілесного ушкодження.
- 7 жовтня Сергія Пашинського заарештували на два місяці без права на внесення застави. Згодом Апеляційний адміністративний суд Києва залишив Пашинського під вартою без права внесення застави до 4 грудня.
- Генеральна прокуратура відкрила кілька нових проваджень щодо екснардепа Сергія Пашинського. А Генпрокурор Руслан Рябошапка відзначав, що не вважає справу стосовно Пашинського “політичною”, називаючи її “кримінально-побутовою”.
- Суд надав колишньому народному депутату Сергію Пашинському статус людини, якій загрожує небезпека.