Слідчі Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування у справі нардепа восьмого скликання Верховної Ради України Сергія Пашинського, якого підозрюють у нанесенні людині тяжкого тілесного ушкодження.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31 грудня 2016 року під час конфлікту Пашинський з власної вогнепальної зброї (пістолета марки “Glock 19”) вистрілив в ногу потерпілому. Унаслідок пострілу громадянин отримав вогнепальний осколковий перелом стегневої кістки лівої ноги, що в результаті призвело до настання інвалідності та, згідно з висновком судово-медичної експертизи, є тяжким тілесним ушкодженням.

Наразі слідчі повідомили про завершення досудового розслідування стороні захисту, а також надали доступ до його матеріалів адвокатам. Після виконання вимог, передбачених статтею 290 КПК України, обвинувальний акт буде скеровано до суду.

Зазначається, що у разі доведення вини, Пашинському загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.