Російські слідчі заявляють про допит українських військових, яких було евакуйовано з "Азовсталі".

Про це повідомив Слідчий комітет Російської Федерації.

У повідомленні йдеться про те, що в рамках розслідувань кримінальних справ про “злочини проти мирного населення Донбасу” слідчі проведуть допит захисників Маріуполя, які були евакуйовані з “Азовсталі”.

Працівники СК мають намір встановити особистості військових, що були на “Азовсталі”, а також перевірити їх на “причетність до скоєних проти мирного населення злочинів”. Отриману інформацію зіставлять з іншими даними, що вже містяться у вищезазначених кримінальних справах Слідчого комітету.

На сайті СК зауважується, що нібито вже вдалося встановити дані про понад 450 бійців полку “Азов”. Також повідомляється, що російські слідчі нібито вже допитали близько 4 000 українських військовополонених, 200 з яких є офіцерами.