Про це вона повідомила у Facebook.

Ним виявися 30-річний старший лейтенант Василь Литвиненко — командир роти 64 окремої мотострілецької бригади Сухопутних військ ЗС РФ у складі 35 загальновійськової армії.

Він був “старшим” під час окупації Липівки Бучанського району. Венедіктова зауважила, що без його дозволу мешканці села не могли вийти з дому по воду. Він розпоряджався навіть тим, чи можна людям надавати меддопомогу.

Слідство встановило, що на виконання злочинних наказів командира роти, підлеглі військовослужбовці з автоматичної вогнепальної зброї поранили беззбройного цивільного чоловіка похилого віку прямо на його подвір’ї. На цьому вони не зупинились – невдовзі загарбники вже з танку розстріляли будинок, де був поранений ними мешканець. Він згорів разом із рідним домом.

“Зараз ми встановлюємо інших співучасників цих злочинів, а також причетність Литвиненка до поранення ще двох цивільних мешканок Липівки та руйнування 18 житлових будинків у селі”, — йдеться у повідомленні Венедіктової.

Якщо ви впізнали цього військовослужбовця та маєте інформацію про інші його злочини в Україні – сповіщайте на доказовий хаб або звертайтеся до Київської обласної прокуратури: 097-053-04-65, 097-838-31-87, 050-107-66-75.