Про це вона повідомила у Facebook.
Ним виявися 30-річний старший лейтенант Василь Литвиненко — командир роти 64 окремої мотострілецької бригади Сухопутних військ ЗС РФ у складі 35 загальновійськової армії.
Він був “старшим” під час окупації Липівки Бучанського району. Венедіктова зауважила, що без його дозволу мешканці села не могли вийти з дому по воду. Він розпоряджався навіть тим, чи можна людям надавати меддопомогу.
Слідство встановило, що на виконання злочинних наказів командира роти, підлеглі військовослужбовці з автоматичної вогнепальної зброї поранили беззбройного цивільного чоловіка похилого віку прямо на його подвір’ї. На цьому вони не зупинились – невдовзі загарбники вже з танку розстріляли будинок, де був поранений ними мешканець. Він згорів разом із рідним домом.
“Зараз ми встановлюємо інших співучасників цих злочинів, а також причетність Литвиненка до поранення ще двох цивільних мешканок Липівки та руйнування 18 житлових будинків у селі”, — йдеться у повідомленні Венедіктової.
Якщо ви впізнали цього військовослужбовця та маєте інформацію про інші його злочини в Україні – сповіщайте на доказовий хаб або звертайтеся до Київської обласної прокуратури: 097-053-04-65, 097-838-31-87, 050-107-66-75.
- Нагадаємо, що особи десятьох військових 64-ї окремої мотострілецької бригади сухопутних військ ЗС РФ було встановлено. Вони причетні до катувань та вбивств мирних мешканців у Бучі Київської області.
- Також звірства росіян у Бучі були цілеспрямованими. Солдати РФ перед убивствами цивільного населення складали поіменні списки тих, хто “підлягає ліквідації”.
- За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, бригада, яка знущалася з мирних українців у Бучі на Київщині, наразі перебуває поблизу міста Ізюм (Харківська область).
- Від 3-го до 31-го березня окуповане російськими військами місто Буча жило в умовах страшного терору. Мер Анатолій Федорук поділився власними спогадами про пережите під час окупації росіянами.
- Раніше мер нещодавно звільненої Бучі Анатолій Федорук повідомив, що 90% людей, яких російські окупанти вбили під час окупації міста, загинули унаслідок розстрілів.
- Федеральна розвідувальна служба Німеччини перехопила розмови російських військових радіозв’язком, де солдати обговорюють вбивства мирних українців у Бучі. Ці записи свідчать, що ці воєнні злочини є цілеспрямованими.