Слідчі СБУ допитали Медведчука

Про це у коментарі #Буквам повідомив прессекретар СБУ Артем Дехтяренко.
Зокрема, він підтвердив, що допит стосувався так званих “плівок Медведчука-Суркова”. Зазначимо, що Владислав Сурков – колишній помічник президента РФ Володимира Путіна.
“9 березня 2021 року слідчі СБУ провели допит громадянина України Віктора Медведчука Питання слідчих стосувалися в тому числі й фактів, які фігурують в так званих “плівках Медведчука-Суркова”, які раніше були оприлюднені у ЗМІ”, – повідомив Дехтяренко.
Як повідомлялося, раніше видання Цензор.НЕТ оприлюднило аудіозапис розмови двох осіб з голосами, схожими на голоси голови політради “ОПЗЖ” Віктора Медведчука й колишнього помічника президента Росії Владислава Суркова, які обговорюють широке коло питань: постачання електроенергії в Крим, обмін полоненими на Донбасі тощо. Розмова нібито датована 2014 роком. Під час запису Медведчук неодноразово згадує п’ятого президента України, лідери “Європейської Солідарності” Петра Порошенка.
- Колишній керівник головного департаменту інформаційної політики Адміністрації Президента, депутат Київської обласної ради з фракції “ЄС” Володимир Горковенко переконаний, що опубліковані напередодні “плівки Медведчука-Суркова” були сфальшовані задля дискредитації Петра Порошенка, однак наслідком може бути загострення у відносинах з Німеччиною.
- Партія “Європейська Солідарність” заявила, що до витоку “плівок Медведчука-Суркова” причетний заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов.