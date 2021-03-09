Слідчі СБУ допитали Медведчука

У вівторок, 9 березня, Служба безпеки України (СБУ) провела допит нардепа "Опозиційної платформи — За життя" Віктора Медведчука.

Про це у коментарі #Буквам повідомив прессекретар СБУ Артем Дехтяренко.

Зокрема, він підтвердив, що допит стосувався так званих “плівок Медведчука-Суркова”. Зазначимо, що Владислав Сурков – колишній помічник президента РФ Володимира Путіна.

“9 березня 2021 року слідчі СБУ провели допит громадянина України Віктора Медведчука Питання слідчих стосувалися в тому числі й фактів, які фігурують в так званих “плівках Медведчука-Суркова”, які раніше були оприлюднені у ЗМІ”, – повідомив Дехтяренко.