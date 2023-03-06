Слідчі СБУ і БЕБ продовжують розслідування схеми колишнього менеджменту ПАТ "Укрнафта" і ПАТ "Укртатнафта". Правоохоронці вилучили нафтопродукцію на майже 800 млн грн.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Слідчі провели обшуки на логістичних базах і складах компаній. Правоохоронці вилучили понад 16 тисяч тонн нафтопродуктів, вартість яких становила майже 800 млн гривень.

Зазначено, що СБУ заблокувала можливий нелегальний збут цих нафтопродуктів. Продукцію з “Укрнафти” і “Укртатнафти” незаконно вивів попередній менеджмент цих компаній.

Нині вирішується питання щодо арешту вилучених паливно-мастильних матеріалів. Також вирішується питання щодо їхньої подальшої передачі на потреби Сил оборони.

Правоохоронці встановили, що представники “Укртатнафти” впродовж 2022 року відвантажували пальне за адресами афілійованих компаній без відображення операцій у податковій звітності. Надалі продукцію реалізовували підконтрольні АЗС як гуртові партії нафтопродуктів без сплати акцизного податку.