Про це повідомила Служба безпеки України.
Слідчі провели обшуки на логістичних базах і складах компаній. Правоохоронці вилучили понад 16 тисяч тонн нафтопродуктів, вартість яких становила майже 800 млн гривень.
Зазначено, що СБУ заблокувала можливий нелегальний збут цих нафтопродуктів. Продукцію з “Укрнафти” і “Укртатнафти” незаконно вивів попередній менеджмент цих компаній.
Нині вирішується питання щодо арешту вилучених паливно-мастильних матеріалів. Також вирішується питання щодо їхньої подальшої передачі на потреби Сил оборони.
Правоохоронці встановили, що представники “Укртатнафти” впродовж 2022 року відвантажували пальне за адресами афілійованих компаній без відображення операцій у податковій звітності. Надалі продукцію реалізовували підконтрольні АЗС як гуртові партії нафтопродуктів без сплати акцизного податку.
- 1 лютого Служба безпеки України повідомила, що викрила масштабні схеми привласнення 40 млрд гривень колишнім менеджментом ПАТ “Укрнафта” та ПАТ “Укртатнафта”.
- 3 лютого Служба безпеки України спільно з Бюро економічної безпеки повідомили про підозру одній з фігуранток схеми привласнення 40 млрд гривень на “Укрнафта” і “Укртатнафта”. Мовиться про головну бухгалтерку “Укртатнафти”.