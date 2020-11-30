Слідчі Національної безпеки США працюють з Pfizer, Moderna і десятками інших фармацевтичних компаній, які прагнуть завершити і поширити вакцину проти COVID-19. Це потрібно для того, щоб підготуватися до можливого шахрайства на цьому ґрунті.

Про це повідомляє Associated Press News.

“Ми всі дуже натхнені потенційними вакцинами та методами лікування. Але я також закликаю остерігатися злочинних організацій та осіб, які спробують використовувати американське суспільство”, – сказав Стів Френсіс, помічник директора з міжнародних торгових розслідувань компанії Homeland Security Investigations.

Жодна вакцина ще не схвалена Управлінням із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA).

Схвалено тільки перший препарат для лікування COVID-19 – противірусний препарат “Ремдесивір”. Що стосується вакцин і лікування – Френсіс попередив про можливість шахрайства.

“FDA особливо стурбоване тим, що фальшиві вакцини і ліки можуть змусити американців відкласти або припинити відповідне лікування, що призведе до серйозного збитку для життя”, – йдеться в нещодавній заяві агентства.

За словами Карен Гарднер – головного директора з маркетингу SIPCA – фармацевтичні компанії повинні мати механізми захисту бренду, щоб уникнути шахрайства. Це допомагає інформувати медпрацівників про те, як виглядає реальний продукт.

“Коли є щось, що користується великим попитом, і при цьому з обмеженою пропозицією, буде розвиватися шахрайство”, – сказала вона.

Тим часом слідчі вивчають, як буде виглядати упаковка вакцини і створюють обширну базу даних більш ніж 200 компаній. Таким чином, на їхню думку, можна буде виявляти підробки і боротися з шахрайством. Відслідковуються десятки тисяч фейковий сайтів в пошуках оголошень про продаж підроблених ліків в Інтернеті.

Агентство вже проаналізувало більш ніж 70900 сайтів, які підозрюються в причетності до того чи іншого виду шахрайства з COVID-19. Були вилучені мільйони підроблених або незатверджених засобів індивідуального захисту і противірусних препаратів. Служба національної безпеки провела понад 1600 арештів товарів на суму понад 27 мільйонів доларів і заарештувала близько 185 осіб.

Вакцина не може з’явитися швидко, оскільки число випадків зараження COVID-19 в США перевищило 13 мільйонів, і багато міст знову почали обмежувати пересування по мірі того, як країна наближається до зими. Згідно з даними, зібраними Університетом Джона Хопкінса, від пандемії у всьому світі загинуло понад 1,4 мільйона осіб, з них понад 266000 – в США.

Повідомляється, що якщо FDA дозволить екстрене використання вакцини, до кінця року будуть обмежені нормовані поставки.

Генерал Гас Перна, який відповідає за зусилля уряду щодо поширення вакцини, заявив в ефірі телеканалу CBS “60 хвилин”, що уряд готовий поширити вакцину протягом 24 годин після затвердження. Є запас самої передбачуваної вакцини, а також набори голок, шприців та спиртових тампонів, необхідних для введення дози. За секретною схованкою стежать озброєні охоронці.

Хто буде першим у черзі – поки невідомо, але секретар охорони здоров’я і соціальних служб Алекс Азар висловив сподівання, що до кінця січня буде доступно досить доз для вакцинації дорослих старших 65 років, які піддаються найбільшому ризику зараження коронавірусом, і медичних працівників.

Доктор Ентоні Фаучи, головний експерт уряду США з інфекційних захворювань, сказав, що це може статися до весни або літа, тому штати вже готуються до найбільшої масової вакцинації в історії країни.

Слідчі Служби внутрішньої безпеки та інші співробітники намагаються донести інформацію до громадськості про можливе шахрайство, перш ніж вакцини будуть схвалені і почнеться їх поширення.

Вони застерігають не відповідати на дзвінки із запитом особистої інформації, не натискувати на повідомлення в соціальних мережах, які нібито рекламують ліки.