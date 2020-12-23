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Слідчі завершили розслідування у справі проти ексміністра Кожари

Київська обласна прокуратура затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно ексміністра закордонних справ Леоніда Кожари за фактом умисного вбивства.

Середа, 23 грудня 2020, 21:16

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Київської області.

Зазначається, що під час досудового розслідування слідчі встановили, що у лютому 2020 року Кожара, його дружина і загиблий бізнесмен Сергій Старицький знаходилися у заміському будинку та вживали алкогольні напої. У якийсь момент між Кожарою та Старицьким виник конфлікт, який переріс у бійку. Підозрюваний взяв пістолет і вдарив загиблого по потилиці. Після цього він вистрілив Старицькому в голову, від чого він помер на місці.

“Наразі досудове розслідування у вказаному провадженні завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті”, – йдеться у повідомленні.

Як відомо, 22 лютого з’явилася інформація, що під Києвом загинув підприємець, директор Atlantic Group Сергій Старицький. Поліція спочатку вважала його загибель самогубством, проте друзі цю інформацію спростовували.

Згодом Національна поліція перекваліфікувала кримінальну справу за фактом смерті Старицького з самогубства на умисне вбивство.

25 березня правоохоронці затримали Леоніда Кожару за підозрою в умисному вбивстві Старицького. Встановлено, що 21 лютого Кожара перебував за місцем проживання у своєму будинку в селі Чайки Київської області, спільно зі своєю дружиною Мариною Козерод і Старицьким.

За даними слідства, між чоловіками на ґрунті раптових неприязних відносин виник конфлікт, який переріс у бійку. ”Підозрюваний узяв пістолет та завдав потерпілому один удар в область потилиці. Після чого здійснив постріл у голову потерпілого, від чого останній помер на місці події”, – повідомляли в пресслужбі прокуратури Київської області.

  • У березні Леоніду Кожарі повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині).
  • 27 березня Шевченківський районний суд Києва обрав Леоніду Кожарі запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави в більш ніж 14 млн гривень.
  • У квітні дружині Леоніда Кожари Марині Козерод оголосили про підозру у справі щодо вбивства директора Atlantic Group Сергія Старицького. В ЗМІ писали, що вона може бути причетна до вбивства.
Теги: вбивство, Кожара, слідство, Старицький, суд

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