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Слідчий ДБР займався фальсифікаціями справ проти пікетувальників Межигір’я – Головань

Адвокат п'ятого президента, лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка Ігор Головань заявив, що у справі проти його підзахисного задіяний слідчий, який в часи президента-втікача Віктора Януковича фальсифікував кримінальні справи за мітинг у Межигір'ї.

П’ятниця, 21 січня 2022, 14:03
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Про це адвокат Порошенка заявив під час брифінгу.

Згідно зі словами Ігоря Голованя, слідчий Державного бюро розслідувань Гадайчук отримав телеграму з викликом п’ятого президента на судове засідання:

“Відповідно до закону народний депутат має повідомляти завчасно про судові засідання. Зокрема, про ті засідання, коли мова йде про арешт майна народного депутата, в нашому випадку про арешт майна Петра Порошенка. Суддя Бортницька, виявляється, направила телеграму. Це не вигадка. Ось папірець. Сама суддя не зазначила дату. Однак викликається Порошенко на 9.30 6 січня 2022 року. Куди ж поділася ця телеграма, яку уже не приймають і не відправляють? Виявляється, телеграфним агентством зараз слугує ДБР. Тому що отримав цю телеграму Гадайчук С. О. Отримав він її для передачі 5 січня 2022 року”, – розповів адвокат.

Він додав, що саме Гадайчук Сергій Олександрович, раніше працював слідчим у Броварському міськрайонному відділенні міліції та займався фальсифікаціями кримінальних проваджень проти активістів, які пікетували Межигір’я.

Адвокат назвав Гадайчука та його колег “гвардією Татарова” та наголосив, що вони займалися переслідуванням активістів, майданівців, пікетувальників Межигір’я ще у 2013 році, до початку активної фази Революції гідності.

Ігор Головань наголосив, що ці особи, які наразі наповнюють ДБР, є перевіреними кадрами, майстрами фальсифікацій, тиску та порушень закону.

“Це гвардія людей, які, не задумуючись, порушують закон. Не задумуються, фальсифікуючи документи, не задумуються, беручи участь у політичних переслідуваннях опозиції”, – стверджує адвокат Петра Порошенка.

Теги: Вітор Янукович, вугільна справа, ДБР, Ігор Головань, Петро Порошенко, суд

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