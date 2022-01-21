Про це адвокат Порошенка заявив під час брифінгу.
Згідно зі словами Ігоря Голованя, слідчий Державного бюро розслідувань Гадайчук отримав телеграму з викликом п’ятого президента на судове засідання:
“Відповідно до закону народний депутат має повідомляти завчасно про судові засідання. Зокрема, про ті засідання, коли мова йде про арешт майна народного депутата, в нашому випадку про арешт майна Петра Порошенка. Суддя Бортницька, виявляється, направила телеграму. Це не вигадка. Ось папірець. Сама суддя не зазначила дату. Однак викликається Порошенко на 9.30 6 січня 2022 року. Куди ж поділася ця телеграма, яку уже не приймають і не відправляють? Виявляється, телеграфним агентством зараз слугує ДБР. Тому що отримав цю телеграму Гадайчук С. О. Отримав він її для передачі 5 січня 2022 року”, – розповів адвокат.
Він додав, що саме Гадайчук Сергій Олександрович, раніше працював слідчим у Броварському міськрайонному відділенні міліції та займався фальсифікаціями кримінальних проваджень проти активістів, які пікетували Межигір’я.
Адвокат назвав Гадайчука та його колег “гвардією Татарова” та наголосив, що вони займалися переслідуванням активістів, майданівців, пікетувальників Межигір’я ще у 2013 році, до початку активної фази Революції гідності.
Ігор Головань наголосив, що ці особи, які наразі наповнюють ДБР, є перевіреними кадрами, майстрами фальсифікацій, тиску та порушень закону.
“Це гвардія людей, які, не задумуючись, порушують закон. Не задумуються, фальсифікуючи документи, не задумуються, беручи участь у політичних переслідуваннях опозиції”, – стверджує адвокат Петра Порошенка.
- Нагадаємо, 19 січня Петру Порошенку суддя призначив запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Арешту не відбудеться.
- При цьому прокуратура просила суд заарештувати Порошенка під заставу в 1 мільярд гривень.
- Петро Порошенко певен, що справа, яку сфабрикували проти нього за вказівкою Володимира Зеленського, штовхає нинішнього президента на шлях Януковича і Лукашенка, що репресували опозицію.
- Як сторона обвинувачення, так і сторона захисту у справі проти п’ятого президента Петра Порошенка не згодні з обраним запобіжним заходом у вигляді особистого зобов’язання та мають наміри оскаржувати його.
- Раніше пресслужба ДБР повідомляла, що дії п’ятого президента поставили Україну в енергетичну залежність від Російської Федерації.