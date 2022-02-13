Про це повідомляється на сайті МЗС Австралії.
Уряд Австралії дав розпорядження про виїзд співробітників посольства Австралії з Києва у зв’язку з погіршенням безпекової ситуації, спричиненим нарощуванням російських військ на кордоні з Україною.
“Ми продовжуємо радити австралійцям негайно покинути Україну комерційним шляхом. Умови безпеки можуть змінитися в найкоротші терміни”, – наголошується у відомстві.
Там же, на сайті МЗС Австралії, був опублікований номер телефону цілодобового консульського центру екстренної допомоги уряду Австралії для громадян країни, які знаходяться в Україні.
Одначе, у заяві попередили, що можливості країни надавати консульську допомогу австралійцям будуть відчутно обмежені у випадку російського військового вторгнення.
“Австралія продовжує підтримувати суверенітет та територіальну цілісність України”, – наголошує міністерка закордонних справ Маріс Пейн.
Раніше до цього ж рішення дійшов уряд Канади, оголосивши про перенесення посольства своєї держави в Україні з Києва до Львова – також через виклики, пов’язані з російською агресією. Про це 12 лютого повідомила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі.
- Нагадаємо, журналіст американського медіапроєкту Buzzfeed News Крістофер Міллер розповів, що американцям телефонують з Державного департаменту США та просять негайно залишити Україну.
- Відомо, що у Міністерстві закордонних справ Великої Британії також закликають своїх громадян, які перебувають в Україні, залишити територію нашої країни.
- Раніше у повідомлені Міністерства закордонних справ Латвії, з огляду на “серйозну загрозу безпеці з боку Росії поблизу українського кордону та реальну загрозу ескалації ситуації”, громадянам Латвії рекомендовано найближчим часом виїхати з України.