Міністерка закордонних справ Австралії Маріс Пейн заявила, що посольство Австралії тимчасово змінює місто роботи – переїжджає з Києва до тимчасового офісу у Львові.

Про це повідомляється на сайті МЗС Австралії.

Уряд Австралії дав розпорядження про виїзд співробітників посольства Австралії з Києва у зв’язку з погіршенням безпекової ситуації, спричиненим нарощуванням російських військ на кордоні з Україною.

“Ми продовжуємо радити австралійцям негайно покинути Україну комерційним шляхом. Умови безпеки можуть змінитися в найкоротші терміни”, – наголошується у відомстві.

Там же, на сайті МЗС Австралії, був опублікований номер телефону цілодобового консульського центру екстренної допомоги уряду Австралії для громадян країни, які знаходяться в Україні.

Одначе, у заяві попередили, що можливості країни надавати консульську допомогу австралійцям будуть відчутно обмежені у випадку російського військового вторгнення.

“Австралія продовжує підтримувати суверенітет та територіальну цілісність України”, – наголошує міністерка закордонних справ Маріс Пейн.

Раніше до цього ж рішення дійшов уряд Канади, оголосивши про перенесення посольства своєї держави в Україні з Києва до Львова – також через виклики, пов’язані з російською агресією. Про це 12 лютого повідомила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі.