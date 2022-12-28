Про це інформує Одеська міськрада у Telegram.
“Згідно з рішенням сесії міської ради в Одесі було демонтовано пам’ятник О. Суворову”, – повідомляє пресслужба міськради.
Монумент передадуть до Одеського художнього музею для його тимчасового зберігання.
Міськрада Одеси опублікувала фото процесу знесення пам’ятника:
Слідом за Катериною ІІ: в Одесі демонтували пам’ятник Суворову // 7 фото
Також пізно ввечері 28 грудня в Одесі демонтували пам’ятник російській імператриці Катерині ІІ.
Після місяців протестів 30 листопада Одеська міська рада на засіданні сесії підтримала рішення про демонтаж пам’ятників Катерині II та Олександру Суворову.
На 11-ому місяці повномасштабної російсько-української війни обидва пам’ятники демонтували.
- Експертна рада Міністерства культури та інформаційної політики з питань подолання наслідків русифікації та тоталітаризму рекомендувала вилучити з публічного простору Києва пам’ятники Миколі Щорсу на бульварі Тараса Шевченка та Миколі Ватутіну у Маріїнському парку.