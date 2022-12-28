29 грудня вночі у центрі Одеси був демонтований пам'ятник російському полководцю Олександру Суворову.

Про це інформує Одеська міськрада у Telegram.

“Згідно з рішенням сесії міської ради в Одесі було демонтовано пам’ятник О. Суворову”, – повідомляє пресслужба міськради.

Монумент передадуть до Одеського художнього музею для його тимчасового зберігання.

Міськрада Одеси опублікувала фото процесу знесення пам’ятника:













Слідом за Катериною ІІ: в Одесі демонтували пам’ятник Суворову // 7 фото

Також пізно ввечері 28 грудня в Одесі демонтували пам’ятник російській імператриці Катерині ІІ.

Після місяців протестів 30 листопада Одеська міська рада на засіданні сесії підтримала рішення про демонтаж пам’ятників Катерині II та Олександру Суворову.

На 11-ому місяці повномасштабної російсько-української війни обидва пам’ятники демонтували.