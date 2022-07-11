Про це повідомляють росЗМІ.
Повний перелік підсанкційних товарів опубліковано на сайті департаменту. Серед них – алкогольні напої міцністю менш ніж 80%, старі та нові меблі, деревина, добрива, цемент, ікра, пневматичні шини, техніка вартістю понад 750 євро, зокрема смартфони та ноутбуки, а також інші предмети, дорожчі за 300 євро.
Також у РФ заборонено вивозити більше готівки, ніж це необхідно для поїздки. Департамент закликав громадян ретельно перевіряти, що вони купують у РФ і що збираються взяти із собою до цієї країни, щоб уникнути подальших проблем.
Там нагадали, що порушення санкцій є злочином. Вперше за це притягуватимуть до адміністративної відповідальності, а далі вже до кримінальної. Покарання приватним особам передбачає до 5 років позбавлення волі, те саме порушення, вчинене юридичною особою, загрожує грошовим штрафом.
18 червня литовська залізниця припинила транзит санкційних товарів з Європи до Калінінградської області. Губернатор Калінінградської області Антон Аліханов повідомив, що обмеження стосуються будівельних матеріалів, цементу, металів та іншої продукції. За попередніми оцінками, заборона торкнулась від 20 до 40% товарів.
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