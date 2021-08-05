Білоруська легкоатлетка Яна Максимова, яка виступає в семиборстві, слідом за Христиною Тимановською вирішила не повертатися до Білорусі.

Про це спортсменка написала у своєму Instagram-акаунті.

“Довго думаючи і розмірковуючи, ми прийняли рішення не повертатися в Білорусь. На превеликий жаль, зараз там можна втратити не тільки свободу, а й позбутися життя … Тут є можливість дихати на повні груди і бути одним з тих, хто бореться за свободу своїх людей, друзів, рідних і близьких. Ми обов’язково переможемо. Дуже сподіваюся, що моя спортивна кар’єра продовжиться, і у мене буде можливість тренуватися і виступати, готуватися до наступних Олімпійських ігор”, – написала Максимова.

Яна Максимова виступає у семиборстві і не пройшла на Олімпіаду, бо не виконала кваліфікаційний норматив. Зараз спортсменка знаходиться в Німеччині разом із чоловіком – віцечемпіоном Олімпіади-2008 в десятиборстві Андрієм Кравченком.

Раніше білоруське видання “Наша Ніва” повідомило про те, що з Білорусі виїхав тренер гандбольного клубу “Витязь” Костянтин Яковлєв. У червні його заарештували на 15 діб за статтею про участь у несанкціонованому масовому заході.

Раніше у Токіо білоруська легкоатлетка Христина Тимановська розкритикувала керівництво національної збірної. Спортсменка мала виступити на Олімпіаді на дистанціях 100 і 200 м. Однак через відсутність необхідної кількості допінг-проб від участі в естафеті 4х400 м відсторонили двох білоруських легкоатлеток. Тоді керівництво нацзбірної вирішило залучити до естафети Тимановську. Дівчина розкритикувала це рішення.

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Білоруська збірна вирішила силою повернути Тимановську до Мінська. Її силою відвезли в аеропорт і планували посадити на літак.

За даними агентства Reuters, Тимановська звернулася з проханням про захист до поліції Токіо, яка прибула в аеропорт, щоб спортсменку силою не змусили сісти в літак. Дівчина також попросила МОК про допомогу.

В інтерв’ю виданню “Трибуна.by” Тимановська висловила побоювання, що в Білорусі її можуть посадити до в’язниці.