Агентство "Слідство.Інфо" заявило про тиск з боку нардепа від "Слуги народу", ексжурналіста Олександра Дубінського та Міністерства внутрішніх справ.

Об этом идет речь в заявлении редакции, опубликованном на сайте агентства.

3 березня, Міністерство внутрішніх справ заявило, що Нацполіція розслідує кримінальне провадження за матеріалами, які Олександр Дубінський передав голові МВС Арсена Авакова.

Провадження відкрито за ч.2 ст. 163 ККУ (порушення таємниці листування, телефонних розмов та т.п., якщо вони вчинені повторно або з державними або громадськими діячами, журналістами, чи вчинені службовою особою, або з використанням спеціальних засобів, призначених для негласного зняття інформації). За таке правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.

“Речник міністерства Артем Шевченко відмовився повідомити, чи йдеться про розслідування діяльності журналістів “Слідства.Інфо”. Утім, сам народний депутат підтвердив, що провадження, яке відкрили за його ініціативи, стосується нашої редакції. За його словами, воно було відкрите “позавчора”, тобто 2 березня”, — зазначили журналісти.

На думку головного редактора агентства “Слідство.Інфо” Анни Бабинець, відкриття кримінального провадження — спроба тиску на журналістів.

“Ми усвідомлюємо, що приєднання наших запитів Дубінському до справи, яку особисто контролює міністр Аваков, — це такий собі сигнал нам, щоб ми боялися. Сиділи в очікуванні обшуків, хвилювалися, чи прослуховуються наші телефони, не зустрічалися з джерелами. Не робили розслідувань, у яких фігурує МВС чи поліція. … Але навіть попри те, що відбувається, ми продовжимо професійно виконувати свою роботу і не відмовимося від резонансних тем, хто б в них не фігурував”, — заявила Бабинець.

Варто зазначити, що наприкінці січня Дубінський провів пресконференцію, під час якої звинуватив редакцію “Слідство.Інфо” в шпигунстві за посадовими особами США. На підтвердження своєї заяви він продемонстрував запит від агентства. У цьому запиті журналісти запитували нардепа про його зустрічі з фігурантами справи щодо імпічмент президента США Дональда Трампа. Зокрема, з Рудольфом Джуліані, персональним адвокатом Трампа.