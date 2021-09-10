Окупаційний суд Криму змінив статтю заступнику глави Меджлісу Наріману Джелялову, перекваліфікувавши вчинені дії з "пособництва у скоєнні диверсії" на повноцінну "участь у скоєнні диверсії".

У п’ятницю, 10 вересня, окупанти висунули звинувачення заступнику глави Меджлісу кримськотатарського народу Наріману Джелялову у вчиненні “диверсії”.

Про це повідомив адвокат політв’язня Миколай Полозов.

У рамках слідчих дій після висунення обвинувачення був здійснений допит обвинуваченого. Джелялов відмовився давати свідчення, посилаючись на Конституцію РФ.

Водночас слідство вимагає отримання підписки про нерозголошення у захисників політв’язня, що не дасть змоги захисту розголошувати ряд деталей у справі:

“З огляду на негативний прецедент з нашим колегою адвокатом Іваном Павловим, захист заявив про необхідність конкретизації наслідків відомостей, що становлять таємницю слідства, що було судом задоволено. Так, захисники Нарімана Джелялова тепер не мають права розголошувати такі відомості: покази осіб, які стали відомими під час провадження слідчих дій і оперативно-розшукових заходів, за винятком свідчень Джелялова Н.Е., а також суті та висновків експертних досліджень у кримінальній справі, публікації висновків експертів і даних учасників досудового провадження”, – пише адвокат Полозов.

До початку слідчих дій адвокатам надали можливість поговорити з Джеляловим сам на сам. Адвокат зазначив, що за словами Нарімана, наразі його утримують у СІЗО Сімферополя у двомісній камері. Свій стан здоров’я чоловік оцінює як задовільний, має морально позитивний настрій. Умови та ставлення персоналу СІЗО оцінює як задовільні, окрім несправного холодильника, а також не зачиняється вікно, що з настанням холодів стає проблемою.

Наріман Джелялов закликав не забувати про Азіза й Асана Ахтемових, які є фігурантами цієї ж кримінальної справи, про решту політв’язнів, а також попросив передати усім подяку за підтримку та небайдужість.