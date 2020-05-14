Covid-19 Україна

оновлено 14.05.2020 о 01:02

Всього:

16425(+402)

Хворіють:

12270(+402)

Вилікувались:

3716(+343)

Померло:

439(+14)

14 травня

01:51 Замість інструментів — банки та ложки: зірки записали незвичайний кавер на пісню Queen
01:20 Злив персональних даних в Telegram: ДБР підозрює посадових осіб МВС і ДМС
00:56 Главреда «Слідства.Інфо» допитали через питання Дубінському
00:02 «Лялька як я»: колишня соцробітниця з США шиє унікальні іграшки для дітей з особливими потребами

13 травня

23:45 Більшість областей України накриють дощі: прогноз погоди на 14 травня
23:24 Рада зробила крок до оптимізації мережі центрів адмінпослуг
22:51 Усі кримінальні провадження проти Порошенка безперспективні, – Рябошапка
22:36 Шмигаль про обмеження виїзду українців за кордон: «Це фейк і брехня»
22:17 Рада схвалила за основу закон для введення інституту кримінальних проступків
22:06 Дві стрічки, зняті в Україні, потрапили в список кращих фільмів року від The Guardian
21:45 Рада попередньо заборонила порушувати справи про банкрутство в період карантину
21:26 Шмигаль розраховує на підписання програми з МВФ до кінця травня
21:10 У Мін'юсті прогнозують розгляд «антиколомойського» закону в ЄСПЛ
21:03 Рада рекомендувала подовжити заборону російських соцмереж
20:39 Рада прийняла за основу законопроект про підтримку культури
20:24 Рада прийняла в першому читанні проєкт про зміну антикорупційного законодавства
19:49 Рада прийняла закон про посилення захисту телекоммереж
19:44 Коронавірус в Україні: ситуація по областях на 13 травня
19:32 Небувала посуха на Одещині: голова ОДА просить Кабмін допомогти аграріям
19:26 Рада проголосувала за безкоштовну реєстрацію ФОП, що є чорнобильцями та особами з інвалідністю
19:05 Рада рекомендувала дати право ВСП продовжувати відрядження суддів
18:58 Світоліна увійшла в ТОП-10 кращих тенісисток світу за останнє десятиліття
18:51 Вибори в США: Байден на 5% випереджає Трампа в національному опитуванні
18:32 6ix9ine хотів пожертвувати $200 тис. на допомогу дітям, але фонд відмовився їх приймати
18:24 Рада хоче посилити штрафи за неналежне реагування на депутатські запити
18:15 Ілону Маску дозволили відкрити завод Tesla
17:54 Зеленський відреагував на прийняття «антиколомойского» закону
17:52 Після самогубства фермера Кабмін розширив фінансову допомогу для аграріїв
17:44 Рада планує змінити кілька кодексів про процесуальні строки на час карантину
17:25 Чехія в червні відкриє кордони зі Словаччиною та Австрією

Злив персональних даних в Telegram: ДБР підозрює посадових осіб МВС і ДМС

Слідчі Державного бюро розслідувань почали досудове розслідування за фактом витоку інформації, що містить персональні дані громадян України, яка була поширена в одному з анонімних каналів в Telegram.

Четвер, 14 травня 2020, 01:20

Про це повідомляється на сайті бюро.

За попередньою інформацією, до витоку персональних даних можуть бути причетні посадові особи Головного сервісного центру МВС України та Державної міграційної служби.

Досудове розслідування розпочато за фактами перевищення влади або службових повноважень працівниками правоохоронних органів, що спричинило тяжкі наслідки та несанкціонованого збуту або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або на носіях такої інформації, що заподіяло істотну шкоду, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 365 та ч. 2 ст. 361-2Кримінального кодексу України).

12 травня в МВС заявили, що канал, в якому продавалися персональні дані українців, зокрема, з паспортів і водійських прав, заблокований, і розпочато розслідування.

Але 13 травня канал і бот стали знову доступні за новою адресою.

“Доброго ранку, друзі! Ми приступаємо до відповідей на ваші повідомлення. За ніч надійшло понад 500 нових повідомлень. Прохання до тих, хто вже отримав доступ до боту залишити свій відгук. Після того, як розгребемо більшу частину повідомлень створимо канал з відгуками”, – йдеться в повідомленні каналу.

Теги: ГМС, МВС України, персональные данные, telegram

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!