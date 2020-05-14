Злив персональних даних в Telegram: ДБР підозрює посадових осіб МВС і ДМС

Слідчі Державного бюро розслідувань почали досудове розслідування за фактом витоку інформації, що містить персональні дані громадян України, яка була поширена в одному з анонімних каналів в Telegram.

Про це повідомляється на сайті бюро.

За попередньою інформацією, до витоку персональних даних можуть бути причетні посадові особи Головного сервісного центру МВС України та Державної міграційної служби.

Досудове розслідування розпочато за фактами перевищення влади або службових повноважень працівниками правоохоронних органів, що спричинило тяжкі наслідки та несанкціонованого збуту або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або на носіях такої інформації, що заподіяло істотну шкоду, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 365 та ч. 2 ст. 361-2Кримінального кодексу України).

12 травня в МВС заявили, що канал, в якому продавалися персональні дані українців, зокрема, з паспортів і водійських прав, заблокований, і розпочато розслідування.

Але 13 травня канал і бот стали знову доступні за новою адресою.

“Доброго ранку, друзі! Ми приступаємо до відповідей на ваші повідомлення. За ніч надійшло понад 500 нових повідомлень. Прохання до тих, хто вже отримав доступ до боту залишити свій відгук. Після того, як розгребемо більшу частину повідомлень створимо канал з відгуками”, – йдеться в повідомленні каналу.