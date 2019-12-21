Президент Володимир Зеленський після провалу законопроекту про легалізацію грального бізнесу вирішив, що до цього причетний голова МВС Арсен Аваков.

Про це йдеться в статті #Букв “Ваші ставки, панове: як Аваков і Зеленський посварилися через гральний бізнес”.

За словами джерел #Букв, провал законопроекту дуже розлютив президента.

Увечері він зателефонував міністру і зажадав провести рейд і закрити всі гральні заклади.

Інсайдери стверджують, що “крик був такий, що здавалося слина летіла з трубки”.

Але факт залишається фактом. Після цього випадку в МВС віддали розпорядження провести рейд по гральним закладам. Крім тих, які мають ліцензії УНЛ і “М.С.Л”.

До цього долучилася СБУ, очолювана другом дитинства Зеленського Іваном Бакановим. Вони перевіряли заклади, що мають ліцензії УНЛ і “М.С.Л”.

“Вранці обидва відомства обмінялися люб’язностями у вигляді звітності про виконану роботу”, – сказано в статті.

Зокрема, оперативники СБУ провели 57 одночасних обшуків за місцем розташування “вертепів, що діяли під “дахом” правоохоронців.

Під час спецоперації правоохоронці вилучили 33 столи для гри в покер, 293 ігрових автомата, 11 рулеток і майже 1 мільйон гривень готівки, отриманої від нелегального бізнесу.

У відповідь в Національній поліції України заявили про закриття 152 нелегальних гральних закладів, більшість з яких працювали під виглядом розповсюджувачів державних лотерей.