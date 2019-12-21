Про це йдеться в статті #Букв “Ваші ставки, панове: як Аваков і Зеленський посварилися через гральний бізнес”.
За словами джерел #Букв, провал законопроекту дуже розлютив президента.
Увечері він зателефонував міністру і зажадав провести рейд і закрити всі гральні заклади.
Інсайдери стверджують, що “крик був такий, що здавалося слина летіла з трубки”.
Але факт залишається фактом. Після цього випадку в МВС віддали розпорядження провести рейд по гральним закладам. Крім тих, які мають ліцензії УНЛ і “М.С.Л”.
До цього долучилася СБУ, очолювана другом дитинства Зеленського Іваном Бакановим. Вони перевіряли заклади, що мають ліцензії УНЛ і “М.С.Л”.
“Вранці обидва відомства обмінялися люб’язностями у вигляді звітності про виконану роботу”, – сказано в статті.
Зокрема, оперативники СБУ провели 57 одночасних обшуків за місцем розташування “вертепів, що діяли під “дахом” правоохоронців.
Під час спецоперації правоохоронці вилучили 33 столи для гри в покер, 293 ігрових автомата, 11 рулеток і майже 1 мільйон гривень готівки, отриманої від нелегального бізнесу.
У відповідь в Національній поліції України заявили про закриття 152 нелегальних гральних закладів, більшість з яких працювали під виглядом розповсюджувачів державних лотерей.
- Верховна Рада України скерувала на доопрацювання законопроєкт, спрямований на легалізацію грального бізнесу.
- Міністерство фінансів України очікує, що легалізація грального бізнесу призведе до отримання до 9 млрд гривень у бюджет країни.
- У вересні президент Володимир Зеленський підписав указ, яким дав низку доручень Кабінету Міністрів у сфері економіки. Зокрема, Уряду було доручено розробити і внести до Верховної Ради законопроєкт про легалізацію грального бізнесу в Україні.