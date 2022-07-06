Наразі повна окупація Донецької та Луганської областей України залишається для РФ пріоритетом у російсько-українській війні. Британські розвідники впевнені, що місто Слов'янськ у Краматорському районі стане наступним "ключем" у боротьбі за Донбас.

Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

Російські сили зі Східної й Західної груп збройних сил зараз, ймовірно, перебувають приблизно за 16 кілометрів на північ від міста Слов’янськ. Оскільки місту також загрожують Центральна й Південна групи військ, існує реальна можливість, що “бій за Слов’янськ стане наступною ключовою битвою в боротьбі за Донбас”.

Зазначається, що Росія, ймовірно, продовжує консолідувати свій контроль над Лисичанськом і Луганською областю. На півночі росіяни кинули на Ізюмський напрямок більшість наявних підрозділів Східної й Західної груп військ. Протягом останнього тижня російські війська, ймовірно, просунулися ще на п’ять кілометрів вниз по головній дорозі E40 від Ізюма, стикаючись із “надзвичайно рішучим опором України”.