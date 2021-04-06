«Слов’янський базар» оголосив нову ведучу, яка працює в ансамблі Збройних сил України

Організатори білоруського фестивалю “Слов’янський базар у Вітебську” оголосили ведучою від України режисерку-постановницю ансамблю пісні і танцю Збройних сил України Оксану Антонюк.

Про це повідомляють #Букви.

Зокрема, на сайті фестивалю, який відбудеться під патронатом невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка, повідомляється, що 15 липня ведучою від України стане Оксана Антонюк. Однак сама жінка про це дізналася від журналістів.

Зазначимо, що Оксана Антонюк – заслужена артистка України, ведуча, сценаристка та поетка, авторка пісень. Крім того, вона працює в Ансамблі пісні і танцю Збройних Сил України, а її чоловік Дмитро Антонюк – головний диригент і художній керівник ансамблю.

Антонюк вже брала участь у “Слов’янському базарі”. Торік артистка була його співведучою.

Утім новина про те, що цьогоріч вона стане ведучою фестивалю, стала для неї несподіванкою. У коментарі “Детектору медіа” Оксана Антонюк заявила, що не отримувала запрошення від організаторів.

При цьому жінка підтвердила, що контактувала з організаторами “Слов’янського базару”. Однак вона й не підозрювала, що її заявили ведучою від України.

Антонюк не змогла чітко підтвердити, або спростувати свою участь у цьому фестивалі.

“Я не знаю, що буде сьогодні ввечері, не те, що буде через пів року. Все залежить від обставин, у тому числі від стану здоров’я. Враховуючи події, що відбуваються в нашій країні та в Білорусі, враховуючи політичну ситуацію, я намагаюся нічого не говорити та не планувати”, — сказала вона.

Зазначимо, що “Слов’янський базар” також фінансується з бюджету Союзної держави Білорусі та Росії. Тобто, спонсором частково є держава-агресор, а Оксана Антонюк працює в ансамблі ЗСУ.

Втім ведуча вважає, що “лише мистецтво може змінити ситуацію між народами”. Також вона наголосила, що не є військовою.

“Я вважаю, що лише мистецтво взагалі здатне щось зробити, змінити ситуацію між народами. Коли були дні культури України на фестивалі, я завжди брала участь у ньому. Що буде цього року, я не знаю — чи буде день України, чи ні, поки що невідомо. Останні двадцять років я брала участь – але зараз треба дивитися, яка буде ситуація і в нашій країні, в і Білорусі, яку я люблю, люблю її народ”, – заявила вона.

До речі, у 2016 році Лукашенко нагородив Антонюк орденом Франциска Скорини “за внесок у зміцнення та розвиток українсько-білоруських зв’язків”.

Додамо, що, у разі участі у фестивалі, Антонюк представлятиме публіці Миколу Баскова, Надію Кадишеву, Стаса П’єху та інших російських зірок.

Україну на фестивалі цього дня представить Ірина Білик. Організатори назвали українською співачкою ексрегіоналку Таїсію Повалій, яка втекла з України в РФ у розпал бойових дій на Донбасі.

Зазначимо, що “Слов’янський базар” відбудеться 14-19 липня 2021 року. Згідно з даними афіші фестивалю, глядачів розважатимуть десятки російських зірок, а також кілька українських знаменитостей.

Зокрема, серед списку запрошених зірок несподівано з’явився Олег Винник та його колега — народна артистка України Ірина Білик. Також очікується виступ українки Еліни Іващенко.

В афіші також фігурує ім’я українського ведучого Тимура Мірошниченка. ЗМІ напередодні повідомляли, що його причетність до цього фестивалі загрожує участі у традиційному коментуванні Євробачення-2021. Проте сам Мірошниченко в Instagram спростував цю інформацію.

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