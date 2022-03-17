Речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що слова президента США Джо Байдена про те, що Володимир Путін є воєнним злочинцем, "абсолютно неприйнятні і непростимі".

Про це інформує американський телеканал CNN.

Пєсков зазначив, що Байден не має права робити такі заяви, враховуючи військові дії США в минулому.

“І найголовніше, глава держави, який багато років бомбив людей по всьому світу і який скинув атомну бомбу на країну [Японію], яка вже була розгромлена, — я маю на увазі Хіросіму та Нагасакі, — не може мати права робити це”, – додав Пєсков.

16 березня на запитання репортера, чи готовий він назвати Путіна військовим злочинцем, Байден відповів: “Я думаю, що він військовий злочинець”. Байден спочатку сказав “ні”, але відразу ж повернувся до групи репортерів, щоб уточнити, про що запитали. Коли його знову запитали, чи був Путін військовим злочинцем, він відповів ствердно.

Додаткова інформація: чиновники, включаючи Байдена, раніше уникали говорити про те, що в Україні скоюються військові злочини, посилаючись на те, що триває розслідування щодо того, чи можна використовувати цей термін. Інші світові лідери були не такими обачними, зокрема прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, який заявив минулого тижня про скоєні військові злочини. Міжнародний кримінальний суд у Гаазі також розпочав розслідування військових злочинів. А Сенат США одноголосно попросив провести міжнародне розслідування військових злочинів у вівторок. Минулого тижня посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що дії, вчинені Росією проти українського народу, “складають воєнні злочини”. Це перший випадок, коли високопоставлений американський чиновник прямо звинуватив Москву у військових злочинах від початку нападу на Україну минулого місяця.

Після того, як Байден висловив свою оцінку, Білий дім заявив, що розслідування військових злочинів адміністрацією продовжиться.

“Зауваження президента говорять самі за себе”, – сказала прессекретар Білого дому Джен Псакі. Вона сказала, що Байден “говорив від серця”.