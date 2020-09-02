Про це у Twitter заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, наголосивши, що він не розділяє ці заяви.
“МЗС готує проекти технічного завдання на кожен раунд консультацій ТКГ і робочих підгруп – для глави делегації й чотирьох представників підгруп. Резонансні слова Фокіна відповідають виключно поглядам самого Фокіна. Я їх не розділяю”, – написав міністр.
Кулеба додав, що міжнародні партнери України не зверталися до МЗС з проханням пояснити позицію України після заяв Фокіна.
“Ні, партнери з цим питанням не зверталися”, – додав він.
Як відомо, днями Фокін в інтерв’ю виданню “Страна.ua” заявив, що виступає за надання особливого статусу всій території Донбасу та за загальну амністію.
Раніше колишній секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов заявив, що його потрібно відкликати з ТКГ. До негайного звільнення Вітольда Фокіна з Тристоронньої контактної групи закликала і “Європейська Солідарність”.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що висловлювання Фокіна є провокаційними й спекулятивними.
В Офісі президента висловили позицію, ідентичну до позиції Кравчука. Там заявили, що окремі коментарі Фокіна не зображають офіційної позиції України.
- Нагадаємо, 3 серпня Леонід Кравчук, новий голова делегації у Тристоронній контактній групі з питань Донбасу, провів першу зустріч з командою. На ній був присутній перший прем’єр Вітольд Фокін.
- 18 серпня Володимир Зеленський увів Вітольда Фокіна до складу делегації. Він став першим заступником голови делегації.
- #Букви розповідали, хто такий Вітольд Фокін, та пригадували його заяви щодо ситуації на Донбасі, в Криму, ставлення до уряду Гройсмана та Володимира Зеленського.