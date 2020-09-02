Заяви заступника глави української делегації в ТКГ, першого прем'єр-міністра України Вітольда Фокіна щодо врегулювання ситуації на Донбасі є лише його думкою.

Про це у Twitter заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, наголосивши, що він не розділяє ці заяви.

“МЗС готує проекти технічного завдання на кожен раунд консультацій ТКГ і робочих підгруп – для глави делегації й чотирьох представників підгруп. Резонансні слова Фокіна відповідають виключно поглядам самого Фокіна. Я їх не розділяю”, – написав міністр.

Кулеба додав, що міжнародні партнери України не зверталися до МЗС з проханням пояснити позицію України після заяв Фокіна.

“Ні, партнери з цим питанням не зверталися”, – додав він.

Як відомо, днями Фокін в інтерв’ю виданню “Страна.ua” заявив, що виступає за надання особливого статусу всій території Донбасу та за загальну амністію.

Раніше колишній секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов заявив, що його потрібно відкликати з ТКГ. До негайного звільнення Вітольда Фокіна з Тристоронньої контактної групи закликала і “Європейська Солідарність”.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що висловлювання Фокіна є провокаційними й спекулятивними.

В Офісі президента висловили позицію, ідентичну до позиції Кравчука. Там заявили, що окремі коментарі Фокіна не зображають офіційної позиції України.