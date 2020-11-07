Словаччина у зв’язку з ускладненням епідеміологічної ситуації з 9 листопада вводить обмеження на кордоні з Україною, зокрема закриває два пункти пропуску.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі.

Зокрема, з 09:00 (за київським часом) 9 листопада буде тимчасово закрито пункт пропуску “Велке Слеменце”, з українського боку – “Малі Селменці”.

Також тимчасово припиняється оформлення пішоходів у пункті пропуску “Убля”, з українського боку – “Малий Березний”.

Водночас, у пункті пропуску “Вишнє Нємецке”, з українського боку – “Ужгород”, пропуск осіб, які тимчасово або постійно проживають на території Словаччини, буде здійснюватися з 08:00 до 20:00 (за київським часом).

У ДПСУ зазначили, що усі подорожуючі під час в’їзду у Словаччину зобов’язані пройти антигенний тест і в подальшому підлягають самоізоляції, під час якої на п’ятий день повинні зробити тест RT PCR. Від проходження антигенного тесту звільняються особи, які прямують територією Словаччини транзитом, та відповідно до винятку указу управління охорони здоров’я Словацької Республіки або письмового винятку.

Пропуск вантажного автотранспорту здійснюватиметься без обмежень.