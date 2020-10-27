Цими вихідними, 31 жовтня і 1 листопада, Словаччина проведе загальнонаціональне тестування населення на коронавірус.

Про це заявив прем’єр-міністр країни Ігор Матович, повідомляє Reuters.

У минулі вихідні влада провела пілотні тестування в чотирьох найбільш постраждалих регіонах. У них взяли участь понад 90 % жителів. Рівень зараження серед них склав 4 %. У найближчі вихідні країна проведе широкомасштабні випробування.

“Сьогодні у нас було тільки два варіанти: або загальне тестування, або повна ізоляція. Це рішення дасть нам шанс уникнути повної ізоляції і врятувати сотні життів”, – зазначив Матович.

Станом на понеділок у країні з населенням 5,5 мільйона осіб було зареєстровано 45 155 випадків захворювання на коронавірус, 165 осіб померли.