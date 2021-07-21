Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Вакцинованим туристам не треба перебувати на карантині.

Для тих громадян, хто ще не вакцинувався від коронавірусу, в’їзд на територію країни можливий, але з самоізоляції, яка триватиме 14 днів. Якщо людина здасть негативний тест на COVID-19, тоді самоізоляція для неї скасовується.