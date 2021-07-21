Словаччина відкрила свої кордони для українців, які повністю вакциновані від коронавірусу, тобто отримали дві дози препарату.

Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Вакцинованим туристам не треба перебувати на карантині.

Для тих громадян, хто ще не вакцинувався від коронавірусу, в’їзд на територію країни можливий, але з самоізоляції, яка триватиме 14 днів. Якщо людина здасть негативний тест на COVID-19, тоді самоізоляція для неї скасовується.