Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба.
Вакцинованим туристам не треба перебувати на карантині.
Для тих громадян, хто ще не вакцинувався від коронавірусу, в’їзд на територію країни можливий, але з самоізоляції, яка триватиме 14 днів. Якщо людина здасть негативний тест на COVID-19, тоді самоізоляція для неї скасовується.
- Напередодні Європейський союз розширив так званий “зелений перелік” країн, громадянам яких дозволено вільно в’їжджати на територію держав-членів ЄС. У ньому опинилася й Україна.