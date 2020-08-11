Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.
Німеччина звинуватила Росію у замовному вбивстві колишнього чеченського повстанця Зелімхана Хангошвілі.
40-річного чоловіка застрелили серед білого дня у серпні минулого року в берлінському парку Кляйнер Тіргартен.
У вбивстві звинувачується громадянин Росії, якого звуть Вадим К.
Чому висилають дипломатів?
“Згідно з інформацією словацьких спецслужб, їхня діяльність суперечила Віденській конвенції про дипломатичні зносини. Крім того, мало місце зловживання візами, виданими в генеральному консульстві Словаччини у Санкт-Петербурзі, і в зв’язку з цим було скоєно серйозний злочин на території іншої держави-члена ЄС і НАТО”, – заявив представник МЗС Словаччини.
Місцеві ЗМІ, а також сайт розслідувань bellingcat.com повідомляють, що один з підозрюваних в плануванні вбивства приїхав в ЄС по словацькій візі.
Всі троє дипломатів повинні покинути країну до 13 серпня.
Влада РФ має намір відповісти на висилку, але не повідомила ніяких подробиць.
У грудні Німеччина вислала двох російських дипломатів через підозри в причетності Кремля до вбивства. Росія відповіла висилкою двох німецьких дипломатів.
У чому звинувачення?
У червні федеральний прокурор Німеччини заявив, що Вадим К. отримав “урядовий наказ на вбивство” за фінансову винагороду або тому, що він поділяв бажання “вбити політичного опонента”.
За даними прокуратури, у серпні 2019 року Вадим К. вилетів з Москви до Парижа, а звідти до Варшави, перш ніж прибути в Берлін, використовуючи паспорт на ім’я Вадим С., що був виданий російською владою всього місяць тому.
23 серпня він нібито їхав за Хангошвілі на велосипеді і вистрілив йому в торс з пістолета Glock 26 з глушником. Потім він ще двічі вистрілив йому в голову. Чоловік помер.
Незабаром Вадима К. затримали, він все ще знаходиться під вартою.
Раніше Росія назвала звинувачення в причетності до злочину “абсолютно необгрунтованими” і заявила, що не має ніякого стосунку до смерті.
Хто був жертвою?
Зелімхан Хангошвілі був громадянином Грузії чеченського походження. З 2016 просив притулку в Німеччині.
Праворуч Зелімхан Хангошвілі
Він воював проти Росії в якості лідера чеченського ополчення в період з 2000 по 2004 рік, а також зібрав групу добровольців для захисту Південної Осетії у 2008 році від імені уряду Грузії.
Федеральний прокурор Німеччини заявив, що Росія звинуватила його в терористичній діяльності.