Словаччина висилає трьох співробітників із посольства Росії. Місцеві ЗМІ повідомляють, що це пов'язано з убивством грузина в Берліні в минулому році. Влада назвала причиною висилки - зловживання словацькими візами.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Німеччина звинуватила Росію у замовному вбивстві колишнього чеченського повстанця Зелімхана Хангошвілі.

40-річного чоловіка застрелили серед білого дня у серпні минулого року в берлінському парку Кляйнер Тіргартен.

У вбивстві звинувачується громадянин Росії, якого звуть Вадим К.

Чому висилають дипломатів?

“Згідно з інформацією словацьких спецслужб, їхня діяльність суперечила Віденській конвенції про дипломатичні зносини. Крім того, мало місце зловживання візами, виданими в генеральному консульстві Словаччини у Санкт-Петербурзі, і в зв’язку з цим було скоєно серйозний злочин на території іншої держави-члена ЄС і НАТО”, – заявив представник МЗС Словаччини.

Місцеві ЗМІ, а також сайт розслідувань bellingcat.com повідомляють, що один з підозрюваних в плануванні вбивства приїхав в ЄС по словацькій візі.

Всі троє дипломатів повинні покинути країну до 13 серпня.

Влада РФ має намір відповісти на висилку, але не повідомила ніяких подробиць.

У грудні Німеччина вислала двох російських дипломатів через підозри в причетності Кремля до вбивства. Росія відповіла висилкою двох німецьких дипломатів.

У чому звинувачення?

У червні федеральний прокурор Німеччини заявив, що Вадим К. отримав “урядовий наказ на вбивство” за фінансову винагороду або тому, що він поділяв бажання “вбити політичного опонента”.

За даними прокуратури, у серпні 2019 року Вадим К. вилетів з Москви до Парижа, а звідти до Варшави, перш ніж прибути в Берлін, використовуючи паспорт на ім’я Вадим С., що був виданий російською владою всього місяць тому.

23 серпня він нібито їхав за Хангошвілі на велосипеді і вистрілив йому в торс з пістолета Glock 26 з глушником. Потім він ще двічі вистрілив йому в голову. Чоловік помер.

Незабаром Вадима К. затримали, він все ще знаходиться під вартою.

Раніше Росія назвала звинувачення в причетності до злочину “абсолютно необгрунтованими” і заявила, що не має ніякого стосунку до смерті.

Хто був жертвою?

Зелімхан Хангошвілі був громадянином Грузії чеченського походження. З 2016 просив притулку в Німеччині.

Праворуч Зелімхан Хангошвілі

Він воював проти Росії в якості лідера чеченського ополчення в період з 2000 по 2004 рік, а також зібрав групу добровольців для захисту Південної Осетії у 2008 році від імені уряду Грузії.

Федеральний прокурор Німеччини заявив, що Росія звинуватила його в терористичній діяльності.