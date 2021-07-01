Про це повідомляє загальноєвропейська медіа-мережу EurActiv.

Наразі у Словаччині один з найнижчих показників вакцинації в ЄС: менше 29% населення повністю імунізовані.

Зокрема, серед нововведень – “лотерея вакцинації” з призовим фондом в 2 мільйони євро, яка буде розігруватися щотижня, а також грошовий бонус у розмірі від 30 до 90 євро для тих, хто переконує нещеплених зробити щеплення.

Крім того, уряд Словаччини змінив правила перетину кордону – з 9 липня громадянам, які не отримали хоча б першу дозу вакцини, доведеться пройти п’ятиденний карантин, після чого вони зможуть пройти тест ПЛР.

Після 10 серпня карантин скасують тільки для тих, хто вже зробив друге щеплення як мінімум за два тижні до перетину кордону.