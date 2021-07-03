Словаччина повідомила про зміни у порядку пропуску іноземців на свою територію, зокрема, з України.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

Зокрема, особи, які в’їжджають на територію Словаччини з держави, яка входить до червоного списку, в тому числі, з України, зобов’язані попередньо зареєструватися на веб-сайті https://korona.gov.sk/ehranica.

“Подорожуючим радять зробити це до прибуття на територію Словаччини, оскільки у пунктах пропуску неможливо зареєструватися через слабке інтернет-покриття. Доступ до Wi-Fi на території словацьких пунктів пропуску відсутній”, – зазначили у ДПСУ.

Нововведення стосується також тих, хто в’їжджає на територію Словаччини потягом через пункт пропуску “Чоп (Страж) – Чієрна-над-Тісоу”. Особу, яка прибуває на територію Словаччини потягом і не виконує умови в’їзду (не зареєстрована на https://korona.gov.sk/ehranica), не буде пропущено, а її повернення на територію України буде ускладнене через графік руху потягів.

Також з 19:00 (середньоєвропейського часу) 5 липня у громадян ЄС при в’їзді на територію Словаччини перевірятимуть цифрові COVID-картки (через мобільний застосунок). Такі картки видаються громадянам ЄС як сертифікат про щеплення, проведення тесту (антиген, ПЛР) або подолання захворювання на COVID-19.