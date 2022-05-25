Прем’єр Словаччини Едуард Геґер виступив із невтішним прогнозом щодо майбутнього країни в разі поразки України у війні проти РФ.

Про це повідомляє міжнародний телеканал CNN із посиланням на прем’єр-міністра Словаччини Едуарда Геґера.

Під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі словацький прем’єр заявив, що в разі поразки України у війні проти Росії, наступною буде Словаччина.

Геґер наголосив, що Україна має перемогти. Також він розкритикував європейських колег за те, що ті надто сильно покладаються на російську енергетику. Він закликав партнерів припинити шукати компроміси всупереч своїм принципам у відносинах із Росією.

“Ми надто довго обмінювали наші цінності на дешевий газ і нафту. Компроміси з Путіним спричинили війну в Україні. Агресивну війну, на якій гинуть люди. Українці проливають власну кров за наші цінності, тож ми повинні це зупинити”, — заявив Геґер.

Зокрема, Геґер закликав до співпраці з Україною та західними Балканами, щоби виробити “стандартизовані правила для їх приєднання до ЄС”.

Словацький прем’єр зазначив, що в останні роки Україна поглибила економічні та політичні зв’язки з Євросоюзом. Київ висловив бажання приєднатися до ЄС, так само, як і держави західних Балкан.

Як відомо, процедура приєднання до ЄС зазвичай займає кілька років, бо країни, що бажають вступити до блоку, мають відповідати чітким критеріям членства. Деякі нинішні лідери ЄС висловили думку про те, що потрібно прискорити процедуру через російську військову агресію в Україні. Однак інші виступають проти цієї ідеї.

“Не існує такого поняття, як прискорений вступ до ЄС”, — зауважив прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте в березні.