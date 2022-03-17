Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що країна готова надати Україні системи протиповітряної оборони С-300, і вони ведуть перемовини зі США та іншими союзниками щодо отримання "належної заміни".

Про це інформує американський телеканал CNN.

“Ми готові зробити це негайно, коли у нас буде відповідна заміна. Єдина стратегічна система протиповітряної оборони, яку ми маємо в Словаччині, — це система С-300. Тож те, що станеться одразу, коли ми вирішимо дати це українцям, це те, що ми фактично створюємо розрив, пробіл у безпеці в НАТО”, – зазначив Над’ на спільній пресконференції з міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Остін наголосив, що США продовжують співпрацю з союзниками з цього питання, але у нього не було жодних заяв щодо надання Україні системи С-300.

Словаччина попередньо погодилася надати Україні систему протиповітряної оборони радянських часів, щоб допомогти захиститися від російських авіаударів.

Поштовх до того, щоб передати більше С-300 в руки українців, з’явився, коли Конгрес натиснув на адміністрацію Байдена, щоб допомогти Україні отримати систему протиповітряної оборони. Законодавці обох партій закликали США зробити більше, щоб допомогти Україні отримати озброєння, якого вона прагне, особливо після того, як минулого тижня адміністрація виступила проти плану надати Україні польські бомбардувальники МіГ-29.