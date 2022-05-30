Про це повідомило видання Defence 24.

Міністр оборони Словаччини Ярослав Най заявив, що самохідні колісні гаубиці виробили в Словаччини на базі попередньої версії Zuzana. Їхня армія придбала 25 установок у 2018 році, а передали їх до Збройних сил лише у липні 2021 року для заміни попереднього покоління. Всього вони замінили 16 гармат Zuzana 1, щоб підвищити боєздатність, але передача артустановок може вплинути на план постачання до їхньої армії.

Zuzana 2 є модернізованою версією словацької самохідної колісної гаубиці Zuzana, яка своєю черговою була модернізацією чеської системи DANA vz. 77. Нова версія гаубиць має ствол довжиною 52 калібри у порівнянні з 45 калібрами, які були раніше. Це дозволяє збільшити дальність стрільби до 41 кілометра.

Артилерійські установки оснащені новою броньованою кабіною. Башта має поворот на 360 градусів, коли раніше було лише 60 градусів. Завдяки автоматиці кількість членів екіпажу зменшено до трьох з чотирьох.

Zuzana 2 має автозарядження та можливість введення вогню в режимі MRSI (Multi Round Simultaneous Impact). Це коли вогонь можливо планувати так, щоб кілька ракет влучили одночасно.

Постачання словацьких установок стали ще одними 155-мм артилерійськими системами. До цього були передачі M109 (США), CAESAR (Франція), AHS Krab (Польща), M777 (США та Канада), FH-70 (Італія) та в майбутньому Panzerhaubitz 2000 (Німеччина).

Більша кількість систем калібру 155-мм дозволяє відправляти наступні партії артилерійських боєприпасів. Вдається не лише поповнювати запаси, але й збільшити дальність вогню на кілька, а іноді навіть кілька кілометрів. Країни НАТО не можуть передати весь арсенал установок, але стандартизовані 155-мм гаубиці можуть використовувати звичайні запаси боєприпасів. Zuzana 2, як і Krab, Caesar і майбутній PzH 2000, має довжину ствола 52 калібри, що означає дальність дії понад 40 км.