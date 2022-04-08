Про це сповістив Прем’єр-міністр Словаччини Едуард Геґер.

Відповідна процедура, як пояснив Геґер, була здійснена після згідно зі статтею 51 Статуту ООН (право на самооборону) після прохання України надати їй допомогу.

“Це відповідальне рішення, яким Словацька Республіка, як держава, яка сприяє миру, свободі та захисту прав людини, надає допомогу у вигляді суто оборонної системи Україні та її невинним громадянам, вважаючи, що ця система допоможе зберегти як якомога більше невинних українців”, – заявив Едуард Геґер.

Водночас наголосив він додав, що передача систем не означає, що Словаччина стала учасником російсько-української війни та додав, що його країна все ще забезпечена оборонними система та скоро буде “посилена” за рахунок допомоги від союзників.

Примітка. С-300 – сімейство радянських зенітно-ракетних систем, що має велику кількість модифікацій, які різняться різними ракетами, радарами, можливістю захисту від засобів РЕБ, великою дальністю дії. Також вони мають змогу протидіяти балістичним ракетам малого та середнього радіусу дії та цілям, що летять на малих висотах.