Словаччина стала ще однією державою Європейського Союзу, яка підписала декларацію про визнання європейської перспективи України.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Twitter.

Сьогодні Зеленський провів зустріч із президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою на полях кліматичного саміту у Глазго.

Лідери держав підписали декларацію про визнання європейської перспективи України, а також обговорили підтримку членства України в НАТО та ЄС, взаємодію в енергетичній сфері та безпекову ситуацію на Донбасі.

Нагадаємо, що Словаччина стала п’ятою країною ЄС, яка підписала цей документ. У травні 2021-го декларації про європейську перспективу України підписали Польща, Латвія, Литва та Естонія.