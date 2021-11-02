Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Twitter.
Сьогодні Зеленський провів зустріч із президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою на полях кліматичного саміту у Глазго.
Лідери держав підписали декларацію про визнання європейської перспективи України, а також обговорили підтримку членства України в НАТО та ЄС, взаємодію в енергетичній сфері та безпекову ситуацію на Донбасі.
Нагадаємо, що Словаччина стала п’ятою країною ЄС, яка підписала цей документ. У травні 2021-го декларації про європейську перспективу України підписали Польща, Латвія, Литва та Естонія.
- Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський провів зустріч з президентом США Джо Байденом на полях кліматичного саміту у Глазго. Детальніше про це – у матеріалі.