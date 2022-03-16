Про це інформує американський телеканал CNN із посиланням власні джерела.
За словами двох джерел, Словаччина, один з трьох союзників по НАТО, які мають оборонні системи під питанням, хоче отримати гарантії, що системи будуть негайно замінені.
Згідно з іншими джерелами, якщо країна надасть свої С-300, то швидше за все, отримає зенітно-ракетний комплекс Patriot американського виробництва, щоб заповнити потенціал.
Німеччина та Нідерланди вже публічно оголосили, що відправляють Patriot до Словаччини.
Представник республіканської партії Майкл МакКол 16 березня публічно натякнув, що США досягли прогресу в отриманні України доступу до додаткових С-300, системи протиповітряної зброї, яка, як стверджують джерела в Конгресі, Україна вже застосовує проти нападу РФ.
“Я наполегливо домагався цього. Я з гордістю можу сказати, що зараз у них є С-300”, — наголосив помічник МакКола.
Пізніше він зауважив, що мав на увазі системи С-300, якими володіла та керувала Україна протягом багатьох років. Ці системи вже є в країні.
Деякі союзники США також дуже побоювання публікують свій внесок в Україну, повідомили CNN кілька джерел. Болгарія та Греція також мають більше сучасних систем С-300, про які йдеться. Грецька система є іншою моделлю, ніж ті, які зараз функціонують в Україні, що викликає питання, чи потрібна додаткова підготовка, щоб вона була корисною.
Водночас Держдепартамент і посольство Словаччини у Вашингтоні відмовилися від коментарів. CNN звернувся за коментарем до Ради національної безпеки та Міністерства оборони.
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