Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь зазначив, що Братислава готова передати винищувачі, однак угоди ще не ухвалили: “Є політична воля, і це має сенс допомогти тим, хто потребує допомоги. Ця можливість розглядається, тож як тільки буде досягнуто угоди, ми повідомимо”, — зауважив він.

Водночас за даними видання Polska Times, вже 1 вересня кілька польських винищувачів F-16 поширить сферу своєї відповідальності й на Словаччину: “Ми сусіди, друзі, поділяємо загрози, які існують у нашій частині Європи, намагаємося відповісти на них, зміцнюючи наші збройні сили, щоб відлякати можливого агресора”, — сказав віцепрем’єр Польщі Маріуш Блащак.