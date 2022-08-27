Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь зазначив, що Братислава готова передати винищувачі, однак угоди ще не ухвалили: “Є політична воля, і це має сенс допомогти тим, хто потребує допомоги. Ця можливість розглядається, тож як тільки буде досягнуто угоди, ми повідомимо”, — зауважив він.
Водночас за даними видання Polska Times, вже 1 вересня кілька польських винищувачів F-16 поширить сферу своєї відповідальності й на Словаччину: “Ми сусіди, друзі, поділяємо загрози, які існують у нашій частині Європи, намагаємося відповісти на них, зміцнюючи наші збройні сили, щоб відлякати можливого агресора”, — сказав віцепрем’єр Польщі Маріуш Блащак.
- У Словаччині лише половина респондентів опитування підтримують те, що країна продає свій парк винищувачів, аби допомогти Україні захиститися від російської агресії.
- Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що його країна відкрита для переговорів про передання Україні свого флоту з 11 винищувачів МіГ-29. Водночас він зауважив, що Словаччина недостатньо велика, щоб мати можливість в односторонньому порядку подарувати військові літаки, тому союзники повинні запропонувати заміну літаків або готівку.
- Словаччина представила план передачі українським ВПС 12 винищувачів МіГ-29. Водночас країни НАТО мають взяти зобов’язання захистити словацьке небо, поки країні постачать американські F-16.