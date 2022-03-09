Зі Словаччини до Закарпаття починаючи з 9 березня будуть щоденно курсувати потяги, призначені для вивозу біженців з України.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Зазначається, що кінцевими зупинками будуть Чиєрна-над-Тісоу (Словачинна) та Чоп (Україна). Поїзд відправлятиметься о 7:00 та прибуватиме до Чопа о 7:40. За кордон він рушатиме о 10:35 та прибуватиме до Кошице о 13:49.

Також щоденно будуть курсувати поїзди Чиєрна-над-Тісоу – Кошице.

Окрім того, зазначається, що з Чопу до Захоні, що в Угорщині протягом дня з інтервалом у 3 години курсуватимуть 9 пар поїздів.