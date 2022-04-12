Про це повідомляє словацьке видання Aktuality.
Прем’єр-міністр Словаччини Едуард Ґегер не виключає можливість постачання винищувачів в Україну. Нині використання радянської техніки в цій країні ЄС може стати ризикованим.
Річ у тім, що експлуатація МіГ-29 неможлива без російського постачання, яке припинено через санкції, накладені на РФ.
Тому Словаччина вже не зацікавлена використовувати їх надалі. Братислава веде перемовини щодо захисту словацького повітряного простору. Теоретично вони можуть досягнути з партнерами результатів протягом декількох тижнів.
- Нагадаємо, російська пропаганда поширила фейк, що передану Україні систему протиповітряної оборони (ППО) С-300 знищено. Прем’єр-міністр Словаччини Едуард Ґегер спростував цю інформацію.
- Словаччина вимагала скоротити штаб російських дипломатів на 35 осіб. З огляду на порушення Віденської конвенції посол РФ отримав відповідну ноту.
- За даними розвідки Великої Британії, до кінця квітня у східних регіонах України бойові дії лише загострюватимуться: Росія продовжить стягувати сили на територію Донеччини та Луганщини.