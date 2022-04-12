Україна може отримати винищувачі МіГ-29 від Словаччини. Радянська техніка, котра знаходиться на озброєнні їхньої армії, ризикує незабаром вийти з ладу через санкції.

Про це повідомляє словацьке видання Aktuality.

Прем’єр-міністр Словаччини Едуард Ґегер не виключає можливість постачання винищувачів в Україну. Нині використання радянської техніки в цій країні ЄС може стати ризикованим.

Річ у тім, що експлуатація МіГ-29 неможлива без російського постачання, яке припинено через санкції, накладені на РФ.

Тому Словаччина вже не зацікавлена використовувати їх надалі. Братислава веде перемовини щодо захисту словацького повітряного простору. Теоретично вони можуть досягнути з партнерами результатів протягом декількох тижнів.