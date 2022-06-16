Про це повідомляє британське видання Reuters із посиланням на міністра оборони Словаччини Ярослава Надя.
За словами очільника оборонного відомства, допомогою Україні від Словаччини стали п’ять гелікоптерів типу Мі, а також тисячі 122-мм боєприпасів для РСЗВ “Град”. Він зазначив, що озброєння вже безпечно передали Збройним силам України.
Надь уточнив, що в пакет допомоги увійшли чотири гелікоптера М1–17, а також один Мі-2. Словацькі Збройні сили вже замінили їх на американські гелікоптери UH-60M Black Hawk.
Як відомо, Словаччина рішуче підтримує протистояння України повномасштабній військовій агресії з боку РФ. Раніше держава вже скеровувала Україні військову допомогу, зокрема, систему протиповітряної оборони С-300, а також іншу техніку й боєприпаси.
- Раніше Давид Арахамія повідомив, що РФ відчує наслідки міжнародних санкцій за 3–4 роки, проте невідомо, чи існуватиме тоді Україна.
- Також Макрон і Шольц зробили перші заяви під час візиту до Києва, запевнивши в подальшому підтриманні України в боротьбі з військовою агресію РФ.