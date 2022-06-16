Україна одержала від Словаччини гелікоптери типу Мі, а також боєприпаси для реактивних систем залпового вогню "Град". Вона і далі підтримує Україну у боротьбі проти повномасштабної агресії РФ.

Про це повідомляє британське видання Reuters із посиланням на міністра оборони Словаччини Ярослава Надя.

За словами очільника оборонного відомства, допомогою Україні від Словаччини стали п’ять гелікоптерів типу Мі, а також тисячі 122-мм боєприпасів для РСЗВ “Град”. Він зазначив, що озброєння вже безпечно передали Збройним силам України.

Надь уточнив, що в пакет допомоги увійшли чотири гелікоптера М1–17, а також один Мі-2. Словацькі Збройні сили вже замінили їх на американські гелікоптери UH-60M Black Hawk.

Як відомо, Словаччина рішуче підтримує протистояння України повномасштабній військовій агресії з боку РФ. Раніше держава вже скеровувала Україні військову допомогу, зокрема, систему протиповітряної оборони С-300, а також іншу техніку й боєприпаси.