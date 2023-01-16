Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ та міністр оборони Словаччини Ярослав Надь у Twitter.
Це наразі остання з восьми самохідних гаубиць Zuzana 2, які Словаччина через державне акціонерне товариство “КОНШТРУКТА-Дефенс”, що належить Міністерству оборони, зобов’язалася постачити в Україну на підставі укладеного договору купівлі-продажу минулого червня.
Крім виконання контракту на постачання 8 одиниць самохідних гаубиць Zuzana, “КОНШТРУКТА-Дефенс” виготовить для України ще 16 одиниць цього типу техніки, які спільно фінансуватимуться Королівством Данія, Федеративною Республікою Німеччина та Королівством Норвегія.
Міністр оборони Ярослав Надь зазначив, що Словаччина “твердо підтримує Україну”, котра бореться з російською агресією.
#Slovakia stands firmly with #Ukraine 🇺🇦 that is still fighting illegitimate aggression. Already 8th #Zuzana2 howitzer is now safe in hands of Ukrainian armed forces. #SlavaUkraini @oleksiireznikov @Slovakia_NATO @Defence_U @UAWeapons pic.twitter.com/JPX4vgyRfY
— Jaro Nad (@JaroNad) January 16, 2023
Довідка. САУ Zuzana 2 – це модернізація попередньої версії Zuzana калібру 155 мм. Завдяки стволу довжиною 52 калібру артустановка здатна вести стрілянину на максимальну дистанцію до 41 км. Вежа здатна розвертатися на 360 градусів, а завдяки автоматиці кількість членів екіпажу було зменшено з чотирьох до трьох.
Окрім цього, гаубиця володіє автоматом заряджання, що дозволяє вести вогонь в режимі MRSI – кілька ракет можуть потрапити по одній меті одночасно.
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