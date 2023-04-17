Словаччина стала вже третьою країною, яка вирішила тимчасово зупинити імпорт зерна та інших окремих продуктів з України.

Про це повідомив прем’єр-міністр країни Едуард Геґер у Facebook.

“Словаччина тимчасово припинить імпорт зернових та інших обраних продуктів з України. Сьогодні з цього питання збереться робоча група. Результати будуть опубліковані”, – написав Геґер.

До цього тимчасово імпорт заборонили Польща та Угорщина. Про можливу заборону висловлювалися й у Болгарії.

За даними місцевого видання Pravda, Єврокомісія назвала неприйнятними односторонні торговельні заходи з боку країн-членів ЄС.

Зазначено, що фермери у Словаччині не можуть конкурувати з імпортом дешевого українського зерна. Через те, що це вплине на їх прибутки та бізнес, й ухвалено відповідне рішення. Міністерство сільського господарства та розвитку сільських територій додало, що “вичерпало всі правові та компетентні можливості регулювати імпорт з України, зберігаючи при цьому коридори солідарності”.

Спершу коридори мали використовувати для експорту зерна до третіх країн. Утім, великі обсяги зерна опинялися на складах ЄС. Видання заявило, що українське зерно дестабілізує ринок у країнах-членах блоку.

“Крім того, на урядовому рівні необхідно запровадити більш жорсткі заходи для регулювання імпорту товарів з України”, – заявили в міністерстві.