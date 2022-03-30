Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ Словаччини.
Дипломату вручили ноту на підставі статті 11 Віденської конвенції про дипломатичні відносини. Словаччина вимагає скоротити штат у Братиславі на 35 осіб. Тим самим встановити максимальну кількість власників дипломатичних та службових паспортів у цьому посольстві.
У повідомленні зазначається, що протягом двох останніх років російські представники не виявляли бажання коректно працювати на теренах Словаччини.
“Ми вважаємо, що негайне припинення війни в Україні та функціонування російської дипломатичної місії відповідно до звичайних засад дасть змогу будувати наші відносини на основі взаємної поваги та взаємовигідного співробітництва”, – додає пресслужба.
- Нагадаємо, Нідерланди, Бельгія, Ірландія та Чехія оголосили, що висилають російських дипломатів зі своїх країн. Причиною для цього стала загроза національній безпеці.
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- Генеральний консул Греції в Маріуполі, останній дипломат країн Євросоюзу, який евакуювався із заблокованого окупантами Маріуполя, заявив, що воно поповнює ряди місць, відомих тим, що були знищені у війнах минулого.