Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ Словаччини.

Дипломату вручили ноту на підставі статті 11 Віденської конвенції про дипломатичні відносини. Словаччина вимагає скоротити штат у Братиславі на 35 осіб. Тим самим встановити максимальну кількість власників дипломатичних та службових паспортів у цьому посольстві.

У повідомленні зазначається, що протягом двох останніх років російські представники не виявляли бажання коректно працювати на теренах Словаччини.

“Ми вважаємо, що негайне припинення війни в Україні та функціонування російської дипломатичної місії відповідно до звичайних засад дасть змогу будувати наші відносини на основі взаємної поваги та взаємовигідного співробітництва”, – додає пресслужба.